Há quanto tempo não limpa o filtro da máquina de lavar a roupa? Especialista explica o que fazer

A máquina de lavar roupa é um dos eletrodomésticos mais utilizados no nosso quotidiano, mas, muitas vezes, esquecemo-nos de que também precisa de alguns cuidados da nossa parte para funcionar corretamente e proporcionar bons resultados na lavagem da roupa.

Um dos elementos mais esquecidos é o filtro. A falta de limpeza regular pode afetar o desempenho do equipamento, deixar a roupa mal lavada e até causar avarias. “A limpeza regular do filtro da máquina de lavar roupa é essencial para garantir o bom funcionamento”, alerta Bruno Almeida, diretor técnico da empresa de reparação de eletrodomésticos Athinasis, em declarações ao IOL.

O especialista recomenda fazer a limpeza do filtro a cada período de um a dois meses, “dependendo da frequência de uso da máquina”. Se o uso da máquina de lavar for muito intenso ou viver em zonas com água dura, deve realizar a limpeza com maior regularidade, “pelo menos uma vez por mês”.

“Uma manutenção simples como esta ajuda a evitar problemas maiores, como entupimentos ou programas interrompidos”, sublinha Bruno Almeida.

O especialista explica ao IOL como limpar o filtro, passo a passo:

Desligue a máquina: Certifique-se de que a máquina está desligada da corrente elétrica e que não há água no tambor.

Localize o filtro: Normalmente, encontra-se na parte inferior frontal da máquina, protegido por uma tampa.

Prepare um recipiente: Coloque uma bacia ou um pano por baixo para recolher a água que pode sair.

Remova o filtro: Rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até o retirar completamente.

Limpe o filtro: Retire os detritos, como fios, moedas ou resíduos acumulados, e lave-o com água corrente e limpa.

Verifique o compartimento: Limpe também o interior onde o filtro está alojado, garantindo que não há resíduos.

Recoloque o filtro: Encaixe-o novamente, rodando no sentido dos ponteiros do relógio até ficar bem fixo.

