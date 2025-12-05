Facebook Instagram
Dicas

É uma falta de higiene, mas a maioria das pessoas ficam meses e meses sem fazer isto à máquina de lavar roupa

Limpeza do tambor da máquina de lavar roupa é essencial para manter a higiene da roupa e prolongar a vida do eletrodoméstico
IOL
Hoje às 12:31
Máquina de lavar
Máquina de lavar
Aquecedores: esta é a alternativa aos radiadores a óleo recomendada pela DECO

É comum o ciclo de limpeza do tambor da máquina de lavar roupa ser esquecido, ou até nunca ser usado, durante toda a vida do eletrodoméstico. No entanto, este procedimento é essencial para garantir o bom funcionamento da máquina. No vídeo partilhado por Gastón Williams, criador de conteúdos da página decasa.style, são explicados todos os passos e a importância deste ciclo tantas vezes ignorado.

A limpeza do tambor é fundamental para:

  • Eliminar bactérias e fungos;
  • Remover resíduos de detergente e amaciador acumulados;
  • Prevenir maus odores;
  • Desobstruir condutas internas e prolongar a vida útil da máquina.

Se o seu equipamento tiver a função “limpeza de tambor”, utilize-a com regularidade. Caso essa opção não exista, Gastón Williams sugere uma alternativa simples: optar por um programa de alta temperatura, definir as rotações para 400 e escolher apenas dois enxaguamentos. Se a máquina fizer mais enxaguamentos ou aumentar as rotações, não há problema, apenas tornará o ciclo um pouco mais demorado.

Veja o vídeo sobre como fazer:

RELACIONADOS
Aquecedores: esta é a alternativa aos radiadores a óleo recomendada pela DECO
O segredo para secar a roupa mais depressa está no fim do ciclo da maquina de lavar roupa
Esqueça a máquina de secar: esta é forma mais barata de secar roupa em dias de chuva
Piscina aquecida e vista para a serra: este hotel e spa é um convite para uma escapadinha de inverno
Já não vai passar frio neste inverno. Estas camisolas térmicas do Lidl são tudo o que precisa
Secar roupa sem ocupar espaço? Este estendal fica invisível e seca uma máquina inteira
Esta é a melhor forma de lavar a máquina de lavar por dentro. Só precisa de um ingrediente
Mais Vistos
00:01:04
Secret Story
Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa?
tvi
00:03:37
Secret Story
Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos
tvi
00:05:11
Secret Story
Concorrentes 'rasgam' Liliana e vão mais longe: «Ela está a ver o Fábio a ir mais longe...»
tvi
00:01:20
Secret Story
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
tvi
Destaques IOL
Saude
Este ingrediente faz maravilhas à saúde e quase ninguém o coloca na sopa
IKEA
São invisíveis e estão na IKEA: os protetores de colchão e almofadas que acabam com as camas frias
Animais
A rotina matinal desta casa de sonho deslumbrou mais de um milhão de pessoas
Lojas
É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)
Mais Lidas
Dois às 10
Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar
tvi
Marisa
Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»
Musas portuguesas
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
Miguel Sousa Tavares
Miguel Sousa Tavares visa associação dos árbitros: "Ainda não percebeu que há 50 anos houve um golpe de Estado em Portugal"
cnn
Francisco Monteiro
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu
Marisa
Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro