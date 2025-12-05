É uma falta de higiene, mas a maioria das pessoas ficam meses e meses sem fazer isto à máquina de lavar roupa

Aquecedores: esta é a alternativa aos radiadores a óleo recomendada pela DECO

É comum o ciclo de limpeza do tambor da máquina de lavar roupa ser esquecido, ou até nunca ser usado, durante toda a vida do eletrodoméstico. No entanto, este procedimento é essencial para garantir o bom funcionamento da máquina. No vídeo partilhado por Gastón Williams, criador de conteúdos da página decasa.style, são explicados todos os passos e a importância deste ciclo tantas vezes ignorado.

A limpeza do tambor é fundamental para:

Eliminar bactérias e fungos;

Remover resíduos de detergente e amaciador acumulados;

Prevenir maus odores;

Desobstruir condutas internas e prolongar a vida útil da máquina.

Se o seu equipamento tiver a função “limpeza de tambor”, utilize-a com regularidade. Caso essa opção não exista, Gastón Williams sugere uma alternativa simples: optar por um programa de alta temperatura, definir as rotações para 400 e escolher apenas dois enxaguamentos. Se a máquina fizer mais enxaguamentos ou aumentar as rotações, não há problema, apenas tornará o ciclo um pouco mais demorado.

Veja o vídeo sobre como fazer: