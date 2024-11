Uma máquina de lavar loiça livre de instalação? Sim. E está 250 euros mais barata nesta Black Friday

Este artigo pode conter links afiliados*

Se está à procura de uma máquina de lavar loiça que não precise de instalação profissional, esta Bosch Série 2 é a resposta. Com acabamento em aço inoxidável e dimensões standard (84,5 x 60 x 60 cm), adapta-se ao espaço da sua cozinha. E com uma capacidade para 12 serviços, tem espaço suficiente para todas as refeições de uma família.

Esta máquina vem equipada com o sistema ActiveWater, que garante a máxima eficiência na lavagem, e o motor EcoSilence, que além de potente é silencioso e duradouro. Com o programa de meia carga, não precisa de esperar que a máquina esteja cheia para a pôr a funcionar. E se houver alguma fuga de água? O sistema AquaStop deteta e interrompe automaticamente o funcionamento, evitando danos maiores.

Programas para todas as necessidades

Com a classe energética E, esta máquina foi pensada para um consumo controlado. Tem dois programas especialmente úteis: um rápido para quando precisa da loiça lavada no menor tempo possível, e um programa ECO para lavagens mais económicas. E para maior segurança, inclui uma válvula de ajuste da dureza da água, que protege os seus copos e loiça mais delicada.

Aprovado por quem comprou

Com uma classificação média de 4.3 estrelas em 5 e mais de 750 avaliações na Amazon, esta máquina tem conquistado muitos utilizadores: "É relativamente silenciosa, tem um programa de 1 hora que lava muito bem e, apesar de ser básica nas suas funções, é mais que suficiente", partilha um comprador satisfeito.

A fiabilidade da marca é muito elogiada: "Passados 7 meses, foi a melhor compra que fiz. Além de ser uma boa marca, fica tudo seco e bem lavado, é silenciosa e prática de usar". E há quem destaque a eficiência: "Tem um programa ECO de 3 horas e 30 minutos que não consome nada. É tão silenciosa que a ponho a trabalhar de noite e nem se ouve. Estamos muito satisfeitos, recomendo!"

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.