Pastilhas ou cápsulas de detergente não estão a dissolver-se na máquina da loiça? Saiba o que fazer

Muitos utilizadores de máquinas de lavar loiça começam a notar que as pastilhas ou cápsulas de detergente não se dissolvem na totalidade, levando até a mudarem para o detergente líquido. Mas, o que poderá causar isto e como resolver?

O especialista em reparações domésticas e estrela de programas de TV e rádio norte-americano Bob Vila responde a esta dúvida no seu site.O ‘guru’ das dicas explica que o plástico das cápsulas foi projetado para se dissolver, sem deixar vestígios visíveis no interior da máquina.

Tampa do dispensador de detergente bloqueada

Verifique se a loiça que coloca na máquina não tapa o dispensador. Tem de haver espaço suficiente para que a tampa consiga abrir. A tampa pode também ter avariado e precisar de ser reparada para abrir.

Água com temperatura demasiado baixa

As cápsulas estão feitas para lavagens com temperaturas entre os 50 e os 70 graus. Abaixo destes valores, podem não se dissolver.

Válvula de entrada de água entupida ou com defeito

Se a válvula falhar, pode impedir que a quantidade adequada de água entre no aparelho durante o ciclo de lavagem. Sem água suficiente, a cápsula não vai dissolver-se adequadamente e a loiça não ficará bem lavada. Para verificar se pode ser este o problema, ligue a máquina num ciclo normal, deixe-a funcionar ao longo de dois minutos e depois abra a porta. Verifique a profundidade de água que está no interior. Numa cuba de metal, deve ter pelo menos 13 milímetros de altura de água. Se tiver menos do que esta altura, é sinal que a válvula de entrada está entupida ou com defeito e que precisa de ser reparada.

Braços aspersores entupidos ou estragados

Problemas com os braços aspersores também podem fazer com que as pastilhas de detergente não se dissolvam. Estes braços, que podem ficar em diferentes posições consoante os modelos, são fabricados com pequenos orifícios que borrifam a água para ajudar na limpeza da loiça. Com o tempo, os detritos podem obstruir esses buracos, impedindo a saída adequada da água. Deve remover os braços e lavá-los com detergente e água morna para remover os resíduos. Veja neste vídeo como fazer:

Falha na bomba de circulação

Se a bomba de circulação não estiver a funcionar, a água não vai circular no interior do aparelho convenientemente, evitando que as cápsulas de detergente se dissolvam. Se for este o caso, deve ser um profissional a reparar o aparelho.