A máquina de lavar loiça não despeja a água? Faça isto antes de chamar um técnico

Quando a água da máquina de lavar loiça não escoa a água pode ser resultado de possíveis danos devido a uma limpeza desadequada. A marca de eletrodomésticos Miele recomenda limpar a bomba de esgoto e o filtro. Num vídeo da marca, podemos aprender passo a passo como se faz esta limpeza, que deve ser feita com luvas:

1 - Desligar a máquina de lavar louça e retirar a ficha da tomada

2 – Remover os resíduos do filtro sob água corrente (ver no vídeo)

3 – Retirar a água da cuba com um recipiente pequeno

4 – Verificar se a esfera consegue movimentar-se livremente (veja no vídeo)

5 – Com a ajuda de uma esponja, elimine os corpos estranhos da turbina (veja no vídeo como deve ter cuidado com eventuais vidros)