Ciclo rápido de 30 minutos ou programa Eco de quatro horas: em qual poupa mais?

Esta era uma dúvida que nos atormentava por instantes na nossa rotina diária. O programa rápido da máquina de lavar loiça, normalmente de 30 minutos, parecia-nos mais eficiente por ser muito mais curto. À partida, parece-nos que um aparelho a funcionar menos tempo gasta menos, mas nem sempre é assim. Para a loiça ficar bem lavada, tínhamos de passá-la por água antes de a colocar na máquina. E, mesmo assim, nem sempre os resultados eram os melhores. Além disso, antes de ligarmos a máquina já tínhamos usado bastante água (e tempo) a pré-lavar.

O programa ecológico deixava-nos desconfiados. Afinal, quase quatro horas com a máquina ligada parecia-nos um rombo na fatura de eletricidade. Mas, a verdade é que os programas Eco duram mais, mas são mais eficientes. Isto, porque, como explica o site da Bocsh, “num ciclo mais longo a água não precisa ser tão aquecida como num ciclo mais curto. Além disso, a loiça fica mais tempo com detergente, o que significa que a máquina não precisa de tanta energia para lavar como noutros programas”.

Outra descoberta que fizemos é que, afinal, não precisamos de passar a loiça por água antes de a colocar na máquina, porque com o programa ecológico, os resultados são bem melhores do que no ciclo curto. O resultado desta mudança de hábito é uma maior poupança de energia e de água. Além disso, temos muito menos trabalho a arrumar a cozinha.

Uma dica adicional é a pré-lavagem. Se colocamos toda a loiça suja na máquina e ainda assim ela não fica cheia, podemos fazer um programa de pré-lavagem (de cerca de 10 minutos) para que os resíduos não fiquem ressequidos na loiça. Quando a ligarmos já com os cestos cheios, não vamos ter surpresas no final com restos de alimentos por remover.