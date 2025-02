Mofo e bolor: este acessório de 15 euros salva a nossa máquina de lavar roupa destes problemas

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

O eletrodoméstico que deveria manter a roupa impecável acaba, muitas vezes, por desenvolver bolor e mau cheiro. Este problema é especialmente comum nas máquinas que carregam pela frente, onde a borracha que veda a porta cria um ambiente fechado e húmido.

Como explica o site House Digest, a combinação de humidade elevada com pouca circulação de ar no interior da máquina cria as condições ideais para o desenvolvimento de fungos e maus odores. A solução mais eficaz passa por manter a porta entreaberta entre lavagens.

Opção magnética: solução elegante para máquinas metálicas

Para as máquinas com superfície metálica, o suporte magnético da Uadme (15,74€) é a escolha ideal. Disponível em várias cores, este acessório prático fixa-se firmemente à frente da máquina e inclui uma haste flexível que mantém a porta na posição correta para ventilar. Os compradores confirmam a sua eficácia em várias línguas: "Cumpre a sua função", afirma um utilizador espanhol. "Exatamente o que eu procurava. A força do íman é suficiente. A minha porta finalmente permanece entreaberta, não abre nem fecha constantemente. Ótima invenção", partilha um cliente alemão. Outro comprador italiano destaca: "Objeto útil e genial, acabaram-se as portas da máquina escancaradas, excelente fixação".

Adquira aqui o suporte magnético Uadme

Versão com ventosas: ideal para superfícies não magnéticas

Já para quem tem máquinas em aço inoxidável ou plástico, onde os ímanes não funcionam, a Mothinssato oferece uma solução igualmente eficaz pelo mesmo preço. O seu sistema de ventosas fixa-se a qualquer superfície lisa e o pacote inclui 10 peças em dois tons (azul e branco), permitindo alternar ou substituir conforme necessário. O design em forma de T foi criado especificamente para manter a porta da máquina entreaberta sem risco de que se feche, permitindo a circulação de ar necessária para evitar o desenvolvimento de maus odores. Um detalhe particularmente prático é a quantidade de peças incluídas - as 10 unidades garantem que terá sempre suportes de reserva disponíveis.

Adquira aqui o suporte com ventosas Mothinssato

Estes pequenos acessórios transformam uma tarefa que facilmente esquecemos num hábito automático, protegendo o investimento numa máquina de lavar e garantindo roupa sempre fresca.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.