Acabámos com os bolores na máquina de roupa com este simples acessório

Este artigo pode conter links afiliados*

Nunca mais vai lidar com bancadas molhadas. Este escorredor tem drenagem autómática

Com dificuldade em secar a roupa em dias de chuva? Com este estendal, nunca mais.

Se há algo que incomoda qualquer pessoa que usa uma máquina de lavar roupa, é o cheiro a mofo e os resíduos de bolor que se acumulam na borracha da porta. Apesar de tentarmos limpar frequentemente e de deixar a porta entreaberta, nem sempre conseguimos evitar a humidade que se instala. Foi então que descobrimos um acessório surpreendentemente simples, mas incrivelmente eficaz: um pequeno suporte que mantém a porta da máquina ligeiramente aberta, permitindo uma melhor circulação do ar.

Este suporte, disponível em cinzento e branco, encaixa-se facilmente na porta da máquina de lavar roupa de carga frontal, impedindo que esta se feche completamente após a lavagem. O resultado? O interior da máquina seca mais rapidamente, reduzindo drasticamente a formação de bolor e odores desagradáveis. Sem necessidade de instalações complicadas ou de produtos químicos agressivos, este pequeno acessório tornou-se uma solução prática e acessível para manter a máquina mais higiénica.

COMPRE NA AMAZON

Por 9,14 euros, este suporte discreto e funcional prova que, por vezes, as melhores soluções são também as mais simples. Quem diria que um objeto tão pequeno poderia fazer uma diferença tão grande na manutenção da nossa máquina de lavar? Desde que começámos a usá-lo, nunca mais tivemos aquele cheiro desagradável a roupa mal seca, e a borracha da porta continua impecável. Se, como nós, já se deparou com este problema, talvez tenha encontrado aqui a solução que procurava!

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.