Máquina de lavar roupa: um dos maiores erros acontece na centrifugação. Saiba a velocidade que deve escolher

A escolha da velocidade de centrifugação na máquina de lavar pode ter um impacto significativo na durabilidade e no estado das peças de roupa após a lavagem. Diferentes tecidos requerem diferentes velocidades para garantir uma limpeza eficaz. Além disso, muitas peças podem nem ter de ser expostas ao calor do ferro de engomar ou secar mais depressa consoante a velocidade de centrifugação.

Como é explicado no site da marca de eletrodomésticos LG, as velocidades de centrifugação variam consoante o tipo de tecido e podem ser ajustadas de acordo com as necessidades específicas de cada lavagem.

O que é a velocidade de centrifugação?

A centrifugação refere-se à rotação do tambor da máquina de lavar para remover o excesso de água da roupa no final do ciclo de lavagem. Esta velocidade é medida em rotações por minuto (rpm) e pode variar entre valores baixos, médios e elevados, dependendo do tipo de tecido, explica a marca.

Qual, afinal, a velocidade ideal para cada tipo de tecido?

De acordo com a marca, as velocidades recomendadas para diferentes materiais são as seguintes:

Lã: Deve ser centrifugada a uma velocidade baixa, entre 600 e 800 rpm. Isto evita que as fibras delicadas se deformem ou encolham.

Tecidos sintéticos: Como poliéster e nylon, devem ser centrifugados a uma velocidade média, entre 800 e 1000 rpm. Este intervalo ajuda a eliminar a água sem causar rugas excessivas.

Algodão: Este material suporta velocidades mais elevadas, entre 900 e 1400 rpm, garantindo uma remoção eficaz da água e reduzindo o tempo de secagem.

A importância de seguir as recomendações

Escolher a velocidade de centrifugação adequada ajuda a preservar a qualidade da roupa e evita problemas como desgaste prematuro, deformações e encolhimento. Além disso, seguir as instruções da etiqueta de cuidados com a roupa é essencial para garantir que cada peça seja tratada da melhor forma possível.

Além da velocidade de centrifugação, a marca de eletrodomésticos recomenda atenção à temperatura da água, pois esta também influencia a durabilidade dos tecidos. A água quente é indicada para roupas muito sujas e brancas, enquanto a água fria é ideal para peças delicadas e de cores vibrantes.