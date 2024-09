A máquina de lavar roupa está a fazer demasiado barulho a centrifugar? Há 7 possíveis causas

Se a sua máquina de lavar roupa está a fazer muito barulho ou a vibrar excessivamente durante a centrifugação, pode haver várias razões para este comportamento. Identificar a causa pode ajudar a resolver o problema e evitar danos maiores. Não ignore o problema!

Aqui estão as sete causas mais comuns para esta situação, apontadas pelos técnicos da First Serve, empresa de reparação de eletrodomésticos do Reino Unido:

A máquina pode não estar numa superfície nivelada

Uma das razões mais comuns para a máquina de lavar roupa vibrar excessivamente é não estar bem nivelada. Todas as máquinas têm pés ajustáveis na frente. Se a máquina estiver desnivelada, vai balançar para trás e para a frente durante a centrifugação, provocando ruído e vibração. Ajuste os pés até que a máquina esteja nivelada.

A carga pode estar mal distribuída

Se a carga de roupa estiver mal distribuída no tambor, a máquina terá dificuldades em equilibrar-se durante a centrifugação. Isto acontece quando o tambor não é preenchido de forma uniforme. Redistribua os itens no tambor, removendo ou adicionando roupa, para equilibrar a carga.

A velocidade de centrifugação pode precisar de ajuste

A velocidade de centrifugação é regulável e deve ser ajustada conforme a quantidade e o tipo de tecido que está a lavar. Uma velocidade demasiado alta ou inadequada pode aumentar a vibração da máquina.

A máquina pode ter demasiada água

Se a máquina de lavar estiver a usar demasiada água, a carga torna-se mais pesada, levando a um desequilíbrio durante a centrifugação. No entanto, pouca água também pode causar o mesmo problema. O ideal é encontrar o equilíbrio certo de água para o tipo de carga.

A correia de transmissão pode estar solta

A correia de transmissão, que liga o motor ao tambor da máquina, pode ficar frouxa com o tempo. Se estiver solta, a máquina pode tremer e vibrar. No entanto, uma correia demasiado apertada também pode criar problemas, gerando ruído e vibração. Deverá chamar um técnico.

A máquina pode ter uma peça avariada

Se existir uma peça partida, como os rolamentos, a máquina pode tremer. Os rolamentos ajudam o tambor a girar suavemente e, se estiverem desgastados ou danificados, podem causar um desequilíbrio e vibrações. Em alguns casos, até provocam um ruído de rangido.

O sistema de suspensão pode estar danificado

O sistema de suspensão da máquina de lavar serve para absorver as vibrações durante a centrifugação. Se estiver danificado, não conseguirá cumprir essa função, resultando em tremores e ruído excessivo.