Saiba por que não deve usar o programa rápido da sua máquina de lavar roupa

Os programas de 30 minutos (e por vezes ainda mais curtos) parecem-nos frequentemente a melhor opção no que diz respeito à poupança de tempo, água e energia. Mas, de acordo com as informações do site francês Vie Pratique, na maioria das vezes este programa curto é uma péssima opção.

Vejamos porquê:

Consumo máximo de energia da máquina de lavar roupa

Durante os 30 minutos do ciclo, a máquina de lavar roupa lava, enxagua e centrifuga todas as peças, aquecendo a água muito rapidamente, o que exige uma grande quantidade de energia em pouco tempo. O consumo elétrico torna-se então mãos significativo, resultando em custos energéticos elevados.

Ineficácia contra as nódoas

O programa rápido também falha na eficácia contra as nódoas. De facto, falha em limpar profundamente as nódoas incrustadas devido à baixa temperatura utilizada durante o ciclo de 30 minutos, geralmente de 30 graus.

A sua máquina de lavar roupa não dá o máximo

Esta falha impede a limpeza e desinfeção adequadas da roupa, o que é particularmente problemático para peças como roupa de bebé, lençóis, toalhas e qualquer outra roupa muito suja.

Programa apenas para roupas muito pouco sujas e sem odores

Recomenda-se reservar este programa para roupas muito pouco sujas ou para certos têxteis como sintéticos delicados.

A máquina de lavar roupa usa menos água

A utilização do programa de 30 minutos implica não sobrecarregar a máquina. Este ciclo utiliza menos água do que os programas padrão, e colocar demasiada roupa suja no tambor pode resultar numa lavagem e enxaguamento ineficazes.

Risco de reações alérgicas

As nódoas persistem e os resíduos de detergente ficam incrustados nas fibras, tornando a roupa áspera e encardida. Pior ainda: pode causar reações alérgicas, especialmente em pessoas com pele sensível ou em bebés.

Não é adaptado para roupas delicadas

Contrariamente ao que se poderia pensar, o programa curto não é adequado para roupa delicada, como seda, roupas de lã ou rendas.

Escolha o programa certo para a sua máquina de lavar roupa

Estes tecidos requerem programas específicos, como os de lã ou seda, que ajustam adequadamente a temperatura e garantem uma centrifugação suave.

O programa rápido pode, apesar de tudo, ser útil

Apesar das desvantagens, o programa rápido pode ser útil por vezes. A sua principal vantagem é a conveniência quando se está com pressa: uma lavagem em menos de uma hora pode ser útil ocasionalmente, mas evite usar este programa por sistema.