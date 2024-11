É muito mais fácil do que imagina ter a gaveta da máquina de lavar roupa sempre limpa  

Limpar a gaveta do detergente da máquina de lavar roupa pode ser uma tarefa aborrecida e demorada. Muitas vezes, acabamos por ignorá-la durante a limpeza, o que é um erro. Com este truque simples, explicado pelo site canadiano Daily Wrap, resolve o problema de forma rápida e eficaz.

Nesta gaveta acumulam/se resíduos de detergente, sujidade e humidade, o que pode resultar na formação de bolor e odores desagradáveis que permanecem até na roupa após a lavagem.

Manter a gaveta limpa é essencial para o bom funcionamento da máquina. Negligenciar esta parte pode até causar problemas técnicos e comprometer a eficiência da lavagem. A acumulação de resíduos pode obstruir as entradas de água e dificultar o funcionamento correto do equipamento. Uma gaveta limpa contribui para roupas mais frescas e lavagens mais eficazes, explica o mesmo artigo.

O método mais comum para limpar a gaveta da máquina envolve água morna com vinagre, uma escova de dentes e cotonetes para alcançar todos os cantos e remover a sujidade acumulada. Apesar de eficaz, este processo exige bastante esforço e tempo. Pode levar horas a esfregar até obter um resultado satisfatório.

Este é o truque simples que dispensa esfregar e devolve o brilho à gaveta da máquina de lavar sem complicações, utilizando apenas materiais que já tem em casa: esponjas macias e vinagre:

Coloque esponjas limpas e secas nos compartimentos da gaveta.

Deite vinagre sobre as esponjas, sem poupar na quantidade.

Deixe atuar durante, pelo menos, meia hora.

Após este tempo, a sujidade estará muito mais fácil de remover. Basta passar levemente as esponjas pela superfície e os resíduos sairão com facilidade. Por fim, enxague tudo com água corrente e está feito.

O Daily Wrap recomenda ainda que aproveite para higienizar o interior da máquina. Programe um ciclo de lavagem a alta temperatura, sem roupa. Pode adicionar 175 ml de vinagre ou colocar uma cápsula de detergente para a loiça diretamente no tambor. Este passo ajudará a eliminar quaisquer resíduos ou odores remanescentes no interior da máquina.