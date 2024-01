8 ingredientes ‘secretos’ que deve ter sempre à mão na zona de lavar a roupa

Há ingredientes que nem imaginávamos que podiam salvar a nossa tarefa de lavar a roupa. Há poucas coisas mais frustrantes em casa do que ter o trabalho de lavar a roupa, ter gastos de energia, água e detergente para no final termos algumas peças com nódoas que não desapareceram ou brancos encardidos que ficaram iguais.

O site ‘The Family Handyman’ aponta oito ingredientes simples a que pode recorrer quando surgem desafios mais difíceis na tarefa de lavar a roupa.

Percorra a galeria acima para ver quais são.