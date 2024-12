Estes são os sinais de alerta de que a sua máquina de lavar roupa não está a funcionar bem

A máquina de lavar roupa é essencial em qualquer casa e o seu uso, principalmente em famílias com mais pessoas, pode ser muito intensivo. Não raras vezes são ligadas diariamente para lavar diversos tipos de roupa e, graças ao uso frequente e, por vezes, a erros de utilização, os aparelhos podem ter problemas técnicos.

Quanto mais cedo agir, melhor. Por isso, é importante não ignorar os sinais de alerta. O IOL perguntou a um especialista aos sinais a que devemos estar atentos. “Uma máquina de lavar roupa desempenha um papel essencial no dia a dia, mas como qualquer equipamento, pode apresentar falhas ao longo do tempo”, começa por ressalvar Bruno Almeida, diretor técnico da empresa de reparação de eletrodomésticos Athinasis.

Um dos primeiros sinais de alerta apontados pelo especialista são os ruídos incomuns: “Sons metálicos, batidas ou vibrações excessivas podem indicar problemas no tambor, rolamentos, amortecedores ou desequilíbrio na carga”, explica.

Podem também surgir problemas com água. Bruno Almeida esclarece que “se a máquina não enche, não deixa água no tambor ou apresenta vestígios de água incomuns fora do equipamento, o problema pode estar em possíveis ruturas, válvulas, mangueiras de entrada de água ou na bomba de drenagem”.

E quando a máquina centrifuga, mas a roupa si molhada? Neste caso, o diretor técnico da Athinasis, refere um problema de centrifugação deficiente. “A origem poderá estar no desgaste natural nas correias do motor ou sujidade nos sensores”, diz.

Se a máquina cheira mal, isso é um problema a ser resolvido rapidamente. Sabia que usar muitas vezes detergente em excesso pode resultar neste problema? Isto, porque, “cheiros fortes ou a presença de mofo, normalmente têm origem em resíduos acumulados”.

Por fim, um sinal a não ignorar é quando verifica alertas no painel da máquina. “Luzes a piscar ou ciclos interrompidos podem resultar de falhas mecânicas ou elétricas. Recomenda-se desligar o aparelho da tomada elétrica e aguardar 10mns antes de repetir novo programa”, explica o especialista.

Bruno Almeida recomenda que, ao aperceber-se de algum destes sinais, “resolva de imediato pequenos problemas, como a limpeza do filtro ou a verificação das mangueiras”. Claro que, sublinha, para situações mais complexas “deve sempre recorrer a um técnico especializado para evitar danos maiores e prolongar a vida útil do equipamento”.