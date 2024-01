Técnico de reparação de eletrodomésticos avisa: não lave os tapetes da casa de banho na máquina

O norte-americano Scott Flint, um técnico especializado em reparação de eletrodomésticos com mais de 30 anos de experiência, deixou uma recomendação a quem usa máquinas de lavar roupa: nunca coloquem os tapetes de casa de banho a lavar na máquina, escreveu no site de dicas domésticas The Family Handyman.

O especialista explica que a prática de lavar tapetes de casa de banho em máquinas de lavar de carregamento frontal (as mais comuns em Portugal) pode resultar em danos significativos. Scott Flint sublinha que mesmo os melhores tapetes de casa de banho absorvem uma quantidade considerável de água, excedendo muitas vezes a capacidade de peso para a qual as máquinas de lavar foram projetadas.

O técnico explica que as máquinas de lavar mais modernas, com as suas velocidades de centrifugação mais rápidas, geram forças consideráveis quando com peças volumosas e pesadas, levando ao desgaste e possíveis danos dos componentes internos da máquina. Estas são duas consequências que podem sair caras ao tentar limpar tapetes de casa de banho na máquina de lavar.

Em primeiro lugar, a base emborrachada comum em tapetes de casa de banho pode desintegrar-se durante o ciclo de lavagem, resultando em pequenos pedaços de borracha que bloqueiam a bomba de drenagem. Isso pode danificar o motor.

Em segundo lugar, a força centrípeta gerada durante a centrifugação pode causar danos ao rolamento traseiro que sustenta a cesta de centrifugação, explica ainda o técnico.

E se eu já tiver lavado os meus tapetes na máquina?

Para quem já cometeu o erro de lavar os tapetes de casa de banho na máquina, Flint sugere um teste simples para avaliar a condição da máquina de lavar. Se a folga entre a cuba de plástico e a cesta giratória de metal for inferior a 3 milímetros, a máquina terá ainda muitos anos de serviço pela frente. No entanto, se existirem sinais de desgaste, como ruído metálico durante a rotação, pode ser tarde demais, e haver já a necessidade de substituição.

O técnico norte-americano recomenda os consumidores a utilizar lavandarias self-service que têm máquinas para peças pesadas, como tapetes e cobertores, a fim de preservar a integridade da sua máquina de lavar doméstica.

Além dos tapetes de casa de banho, também outras peças volumosas e pesadas devem ser evitadas nas máquinas de lavar domésticas.