Especialista explica porque deve evitar colocar a máquina de lavar na cozinha

Lemos esta opinião no site Portafolio e decidimos partilhá-la com os nossos leitores. Ter a máquina de lavar roupa na cozinha é uma solução comum em muitas casas, sobretudo por falta de espaço. No entanto, segundo a decoradora Paula Duarte, esta opção pode prejudicar tanto a estética como a funcionalidade de um dos espaços mais importantes da casa.

Um elemento ruidoso e pouco estético

Segundo a especialista, a máquina de lavar é um eletrodoméstico com características muito distintas dos restantes elementos que normalmente compõem uma cozinha. O ruído, a vibração constante e a presença da porta frontal do tambor são alguns dos aspetos apontados como desajustados. Mesmo quando não está em funcionamento, a máquina acaba por quebrar a harmonia visual do espaço.

A importância de manter a cozinha como um espaço acolhedor

A especialista em decoração lembra que a cozinha deve ser um ambiente agradável, onde apetece estar, cozinhar e partilhar refeições. A presença da máquina de lavar, com o seu aspeto técnico e pouco decorativo, interfere nessa perceção. Além disso, o processo de carga e descarga ocupa espaço e atrapalha a circulação, o que pode tornar a utilização da cozinha menos fluida.

Dois elementos que fazem a diferença

O site Portafolio acrescenta ainda duas sugestões que podem tornar qualquer cozinha mais funcional e convidativa: a luz natural, que amplia visualmente o espaço e melhora a ligação com o exterior, e um pequeno recanto para tomar o pequeno-almoço ou o café, que pode ser ideal para criar momentos de pausa, sem comprometer o ordenamento do espaço.