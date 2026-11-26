Quantas vezes já encheu a máquina de lavar roupa até quase não conseguir fechar a porta, na tentativa de lavar tudo de uma só vez? Embora possa parecer uma forma prática de poupar tempo, água e eletricidade, sobrecarregar a máquina pode comprometer significativamente a qualidade da lavagem.

Um vídeo publicado numa conta de Instagram dedicada demonstra, através de uma experiência simples, porque é que colocar roupa a mais no tambor pode ser um erro.

O segredo está no movimento da roupa dentro do tambor

Para perceber o que acontece, foi realizado um teste com a mesma máquina de lavar roupa, utilizando dois níveis de carga: uma máquina meio cheia e outra completamente cheia. Em ambas, o programa e a velocidade de centrifugação foram mantidos iguais.

O objetivo era acompanhar uma peça de roupa vermelha e observar o seu movimento durante a lavagem.

Na máquina com meia carga, a roupa era levantada pelo movimento do tambor e depois caía novamente. Este movimento é fundamental para o processo de lavagem: permite que as peças se movimentem, entrem em contacto umas com as outras e com a água e o detergente, contribuindo para a remoção da sujidade.

Já na máquina excessivamente cheia, o comportamento era bastante diferente. A roupa praticamente não tinha espaço para se movimentar. Em vez de ser levantada e cair repetidamente, permanecia comprimida, acompanhando o movimento do tambor sem realizar o movimento necessário para uma lavagem eficaz.

490 quedas contra apenas nove

Um dos resultados mais surpreendentes da experiência surgiu quando foi contabilizado o número de vezes que a peça de roupa caía durante um período de dez segundos. Na máquina meio cheia, foram registadas 490 quedas. Na máquina sobrecarregada, apenas nove.

Esta diferença ilustra de forma bastante clara como o excesso de roupa pode impedir o movimento necessário para uma lavagem adequada.

O vídeo demonstra ainda que a capacidade de lavagem não diminui necessariamente de forma linear à medida que se acrescenta roupa. Até cerca de três quartos da capacidade do tambor, o movimento parece manter-se relativamente eficiente. A partir daí, cada peça adicional começa a limitar progressivamente o espaço disponível, até que o movimento praticamente desaparece.

Como saber se está a colocar roupa a mais?

Existe uma regra prática, simples e fácil de aplicar no dia a dia: depois de colocar a roupa no tambor, deve ser possível introduzir uma mão espalmada entre a parte superior da carga e o topo do tambor.

Se não conseguir fazê-lo, é provável que tenha colocado roupa a mais e que seja aconselhável retirar algumas peças antes de iniciar o programa.

Naturalmente, esta recomendação deve ser conjugada com as indicações do fabricante, uma vez que a capacidade máxima de carga varia consoante o modelo e o programa de lavagem.

Duas máquinas meio cheias são mesmo mais eficazes do que uma sobrecarregada

A tentação de colocar toda a roupa numa única lavagem é compreensível. Afinal, ninguém quer gastar mais tempo a tratar da roupa. No entanto, quando o tambor está demasiado cheio, a máquina pode não conseguir lavar as peças corretamente.

O resultado pode ser roupa mal lavada, resíduos de detergente ou a necessidade de repetir o ciclo, o que acaba por representar um desperdício de água, energia e tempo.

Por isso, mais do que aproveitar cada centímetro do tambor, importa garantir que a roupa tem espaço suficiente para se movimentar.