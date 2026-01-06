Facebook Instagram
Atenção: não se esqueça de fazer isto à máquina de lavar a roupa uma vez por mês

Este hábito é essencial para as lavagens serem eficazes e manter a máquina higienizada
IOL
Hoje às 12:01
Mulher a tirar roupa da máquina de lavar
Mulher a tirar roupa da máquina de lavar

Fotografia: Freepik

Se a roupa começa a apresentar odores desagradáveis, o problema pode estar na própria máquina de lavar. A criadora de conteúdos, @sandylisboaa, recomenda realizar uma limpeza regular para evitar a acumulação de mofo e resíduos de detergente (e há um sítio que muitos ignoram).

Um dos primeiros passos é retirar o filtro da máquina. Para evitar que a água escape e molhe o chão, é aconselhável colocar uma bandeja com uma toalha por baixo. De seguida, deve-se limpar cuidadosamente as borrachas à volta da porta, que podem acumular sujidade.

Também é importante retirar o compartimento do detergente e do amaciador e lavar todas as peças. Depois, aplica-se um produto de limpeza específico para máquinas de lavar e realiza-se uma lavagem rápida a 30 °C.

Fazer esta limpeza pelo menos uma vez por mês ajuda a manter a máquina higienizada e garante que a roupa saia sempre com cheiro fresco, prevenindo o aparecimento de mofo e odores desagradáveis.

