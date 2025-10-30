Facebook Instagram
Descobertas

É um verdadeiro fenómeno: máquina de limpar sofás e tapetes já soma mais de 60 mil avaliações máximas

Não é comum ver tantos elogios. São mais de 60 mil as pessoas que deram nota máxima a esta máquina e há quem se diga mesmo chocado com os resultados
IOL
Há 2h e 23min

Este artigo pode conter links afiliados*

Máquina de limpar sofás e tapetes
Máquina de limpar sofás e tapetes
Esta máquina de secar é o fim do pesadelo da roupa no inverno (e é a mais vendida da Amazon)

Há produtos que se tornam verdadeiros fenómenos pela forma como transformam tarefas domésticas — e a BISSELL Little Green (modelo 4098N) é um desses casos. Esta máquina portátil de limpeza profunda tornou-se uma das favoritas da Amazon, acumulando mais de 64 mil avaliações de 5 estrelas, o que representa cerca de 74% das impressionantes 86.781 classificações globais.

COMPRAR AQUI

Compacta, prática e poderosa, este aspirador de água foi pensado para lidar com nódoas do dia a dia em sofás, tapetes, estofos de automóveis e até camas dos animais. O segredo do seu sucesso está na potência de 340W e na força de sucção de 7800 Pa, que permite eliminar líquidos, sujidade incrustada e odores persistentes — tudo isto com um design retro que tem conquistado fãs nas redes sociais.

Com o seu sistema de limpeza de tripla ação, a BISSELL Little Green pulveriza, limpa e aspira num só passo. É fácil de transportar graças à pega integrada e o depósito duplo (1,4 L para água limpa e 1,1 L para água suja) torna o processo muito mais higiénico.

Nas avaliações, muitos utilizadores não poupam elogios. Um deles partilha: “Ainda estou em choque enquanto escrevo isto. Tenho três cães grandes em casa e alguns tapetes que pareciam semi-limpos. Mas não conseguia eliminar o cheiro a cão há imenso tempo!”

Outro acrescenta: "Limpei o sofá, os bancos do carro e a cama do cão — e todos ficaram impecáveis.”

Com mais de 400 unidades vendidas só no último mês, este pequeno eletrodoméstico tornou-se o aliado número um de quem quer uma limpeza rápida e eficaz — especialmente em casas com animais de estimação ou crianças.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Esta máquina de secar é o fim do pesadelo da roupa no inverno (e é a mais vendida da Amazon)
Esta cobertura de estendal faz secar a roupa 10 vezes mais depressa
Longe do preço de um Dyson, este secador distribui o calor de forma inteligente e o sistema iónico reduz o frizz
Migalhas na gaveta, cabelos na casa de banho ou pó no carro: o aspirador super potente que pode andar sempre connosco
Mais Vistos
00:03:21
Secret Story
Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente
tvi
00:01:46
Secret Story
Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas»
tvi
00:03:08
Secret Story
Leandro atira: «O (segredo do) Pedro é lógico como a batata». Raquel reage: «A casa toda tem certezas»
tvi
00:06:07
Secret Story
Marisa indignada com Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Falta de respeito»
tvi
Destaques IOL
Saúde
Calças de ganga de cintura subida podem colocar a saúde das mulheres em risco, alertam especialistas
Saúde
Beba isto antes de dormir e melhore o sono: médico explica os benefícios deste chá
Saúde
Se fizer uma caminhada em jejum a esta hora do dia vai acelerar o metabolismo, garante nutricionista
Saúde
O ar que respira em casa pode ser mais saudável: e a solução está nas paredes
Mais Lidas
Ana Sofia Martins
Atriz portuguesa surpreende ao anunciar gravidez muito desejada, quase aos 40 anos
Cafe
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Atropelamento
Encontrada "debaixo da própria viatura em paragem cardiorrespiratória". Mulher morre atropelada em Vila Nova de Paiva
cnn
Pedro Jorge
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso
Historias de amor
Ficámos juntos… quando já era tarde demais: «A Inês foi o meu amor certo no tempo errado»
MF Social
OFICIAL: José Condessa renova com o Nisa Futsal
maisfutebol