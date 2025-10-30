É um verdadeiro fenómeno: máquina de limpar sofás e tapetes já soma mais de 60 mil avaliações máximas

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta máquina de secar é o fim do pesadelo da roupa no inverno (e é a mais vendida da Amazon)

Há produtos que se tornam verdadeiros fenómenos pela forma como transformam tarefas domésticas — e a BISSELL Little Green (modelo 4098N) é um desses casos. Esta máquina portátil de limpeza profunda tornou-se uma das favoritas da Amazon, acumulando mais de 64 mil avaliações de 5 estrelas, o que representa cerca de 74% das impressionantes 86.781 classificações globais.

Compacta, prática e poderosa, este aspirador de água foi pensado para lidar com nódoas do dia a dia em sofás, tapetes, estofos de automóveis e até camas dos animais. O segredo do seu sucesso está na potência de 340W e na força de sucção de 7800 Pa, que permite eliminar líquidos, sujidade incrustada e odores persistentes — tudo isto com um design retro que tem conquistado fãs nas redes sociais.

Com o seu sistema de limpeza de tripla ação, a BISSELL Little Green pulveriza, limpa e aspira num só passo. É fácil de transportar graças à pega integrada e o depósito duplo (1,4 L para água limpa e 1,1 L para água suja) torna o processo muito mais higiénico.

Nas avaliações, muitos utilizadores não poupam elogios. Um deles partilha: “Ainda estou em choque enquanto escrevo isto. Tenho três cães grandes em casa e alguns tapetes que pareciam semi-limpos. Mas não conseguia eliminar o cheiro a cão há imenso tempo!”

Outro acrescenta: "Limpei o sofá, os bancos do carro e a cama do cão — e todos ficaram impecáveis.”

Com mais de 400 unidades vendidas só no último mês, este pequeno eletrodoméstico tornou-se o aliado número um de quem quer uma limpeza rápida e eficaz — especialmente em casas com animais de estimação ou crianças.

