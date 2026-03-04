Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Descobertas

Acabaram-se as manchas nos tecidos: A máquina de limpeza mais desejada da internet está finalmente com desconto

Se passa a vida a ver vídeos de limpezas profundas no Instagram e no TikTok, esta é a oportunidade de ter a máquina viral em sua casa por um preço incrível.
IOL
Há 1h e 44min

Este artigo pode conter links afiliados*

Substitua o portátil por menos de 170€: Conheça o tablet que já traz teclado e rato incluídos

Provavelmente já se cruzou com ela enquanto navegava no Instagram ou no TikTok. Esta máquina tornou-se um verdadeiro fenómeno nos últimos anos, com vídeos virais por todo o lado onde as pessoas mostram os "antes e depois" inacreditáveis da sujidade a ser extraída de sofás e tapetes. É esse sucesso visual que justifica o facto de ter mais de 90 mil avaliações e uma nota sólida de 4,4 estrelas na Amazon. A melhor notícia é que este objeto de desejo está finalmente em promoção, com um desconto de 23% que coloca o preço nos 101,65€.

O que a torna especial é a sua capacidade de tratar tecidos e superfícies moles que pareciam impossíveis de lavar. Com uma potência de sucção de 7.800 Pa, ela consegue arrancar manchas de comida, líquidos derramados e sujidade antiga de colchões, estofos de carros e carpetes. O processo é o mesmo que vê nos vídeos: a máquina pulveriza, esfrega com a escova e aspira tudo, deixando o tecido renovado e quase seco num instante.

Adquira aqui

BISSEL LITTLE GREEN

Para garantir uma higiene total, o aparelho utiliza um sistema de depósito duplo que separa a água limpa da água suja. Isto significa que, ao contrário de um pano húmido que apenas espalha a sujidade, aqui está a usar água sempre nova para lavar as fibras. Com apenas 4,38 kg, é leve o suficiente para levar para qualquer lado, sendo a solução ideal para quem tem animais de estimação ou crianças em casa e precisa de resolver pequenos "acidentes" rapidamente.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Com mais de 2 milhões de unidades vendidas, esta máquina prova que os resultados que vemos nas redes sociais são reais e acessíveis. O pack inclui acessórios específicos para chegar aos recantos mais apertados e tratar manchas localizadas, garantindo que nenhum canto do sofá fica esquecido. Se estava à espera de um sinal para investir na limpeza profunda da sua casa, este desconto de cerca de 30€ face ao preço recomendado é a oportunidade perfeita.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Substitua o portátil por menos de 170€: Conheça o tablet que já traz teclado e rato incluídos
Cápsulas Nespresso, Dolce Gusto ou café moído? É a máquina de café mais bonita da Amazon e está com desconto
A mala de cabine de 32€ que resolve o drama das medidas na Ryanair e Vueling
A air fryer XXL de marca que todos querem está a metade do preço: apenas 64€
Adeus, Dyson? O aspirador sem fios de 75€ que está a deixar a Amazon rendida
Mais Vistos
00:03:14
Secret Story
Diogo nomeia-se a ele próprio como planta da casa. Esta foi a reação dos restantes concorrentes
tvi
00:01:46
Secret Story
Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega
tvi
00:02:24
Secret Story
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
tvi
00:04:13
Secret Story
Tenso: Ana nomeia Ricardo João como planta da casa e recebe resposta polémica
tvi
Destaques IOL
Tragédia
"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show
Justiça
Avó deserdou neta e alegou ausência de visitas. Mas o tribunal reverteu ao analisar mensagens de WhatsApp
Saude
Esta fruta pequena é um verdadeiro superalimento: tem mais vitamina C do que a laranja e reduz o colesterol
Dicas
Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças
Mais Lidas
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
cnn
Rita Rosendo
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto
Atualidade
IPMA emite aviso de mau tempo para vários distritos a partir de quinta-feira. Estas são as horas a reter
away
Ataques no Irã
"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão
cnn
Comida
Largou a carreira por uma carrinha em Portugal e um só prato japonês
versa
Resultados Legislativas 2022 em tempo real