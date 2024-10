Este kit de união permite ter a máquina de secar sobre a máquina de lavar roupa em segurança

Este pó promete acabar com o mau hálito do seu cão ou gato

Este artigo pode conter links afiliados*

Se há algo que muitos de nós gostaríamos de ter em casa é mais espaço – e quem já tentou encaixar uma máquina de lavar e uma máquina de secar roupa numa lavandaria pequena sabe bem do que estamos a falar. Além disso, não é recomendável ter uma máquina sobre a outra. A pensar nisso, o Kit de União NIUXX chega como uma solução eficiente para quem precisa de otimizar o espaço. Este kit permite empilhar a sua máquina de secar roupa sobre a de lavar, de forma segura e estável, dando-lhe mais espaço.

Com um sistema ajustável, este kit adapta-se a uma vasta gama de máquinas, com larguras entre 46 a 66 cm, tornando-o universal. A instalação é simples e rápida, mesmo para quem não tem muito jeito para bricolage. Basta seguir as instruções: usar a corda de fixação e as almofadas de silicone incluídas para garantir que as máquinas ficam bem seguras, mesmo durante os ciclos de centrifugação mais intensos.

Materiais resistentes e instalação fácil

Pensado para durar, o kit é feito com materiais de alta qualidade, como plástico durável e aço inoxidável, com uma corda de catraca de poliéster resistente para garantir estabilidade. A instalação é simples e rápida: basta abrir o fecho, passar a corda de amarração pelo orifício inferior, colocá-la no orifício central e mover a manivela para apertar bem. Depois, é só fechar a manivela para fixar. Quando quiser soltar, basta pressionar as partes metálicas e puxar a corda. Com este sistema intuitivo, em poucos minutos a sua máquina de secar estará estável sobre a máquina de lavar, pronta a uso.

Avaliações positivas dos utilizadores

Com uma média de 4,6 estrelas, o Kit de União NIUXX já conquistou vários adeptos. Um utilizador refere que o kit é “fácil de montar, robusto e ajusta-se perfeitamente,” enquanto outro destaca que “a instalação é muito simples e segura.” Outro comprador partilha que, embora tivesse dúvidas sobre as dimensões da sua lavandaria, “a adaptação foi perfeita, e o kit estabiliza as máquinas.” A qualidade dos materiais é também bastante elogiada, com alguém a referir que “os materiais são de excelente qualidade e oferecem segurança".

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.