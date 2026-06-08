Esperam-se filas! Chegaram ao Lidl as máquinas de imperias que custam 25 euros

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Com a chegada dos dias quentes e da época dos churrascos, o Lidl colocou à venda um produto que promete chamar a atenção dos apreciadores de cerveja: um dispensador de cerveja da marca Mad Monkey por menos de 25 euros.

O produto estará disponível nas lojas da cadeia entre os dias 8 e 14 de junho e custa apenas 24,99 euros, um valor que representa um desconto de 64% face ao preço de venda recomendado pelo fabricante, que é de 69,95 euros.

O dispensador destaca-se pelo design inspirado nas tradicionais torneiras de cerveja, com acabamento preto e detalhes cromados, permitindo servir a bebida diretamente a partir de latas.

Compatível com vários formatos de lata

Segundo a informação divulgada pelo Lidl, o dispensador é compatível com latas de 330 ml, 440 ml e 500 ml, abrangendo alguns dos formatos mais comuns disponíveis no mercado. A máquina foi concebida para transformar uma simples lata numa experiência mais próxima da servida num bar ou cervejaria, através da utilização de uma torneira integrada.

Uma das apostas para os convívios de verão

Com o verão à porta, este tipo de equipamento pode tornar-se um dos acessórios mais procurados para reuniões entre amigos, churrascos, festas em casa ou momentos de lazer ao ar livre.

O preço abaixo dos 25 euros poderá ser outro dos argumentos para atrair consumidores, sobretudo tendo em conta a diferença face ao valor recomendado pelo fabricante.

No entanto, quem estiver interessado deverá ter em atenção que se trata de uma campanha limitada ao período promocional anunciado pelo Lidl e sujeita à disponibilidade de stock nas lojas.