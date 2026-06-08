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Máquina de tirar imperiais do Lidl
Máquina de tirar imperiais do Lidl

Esperam-se filas! Chegaram ao Lidl as máquinas de imperias que custam 25 euros
IOL
Hoje às 15:16
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Churrascos de verão? Lidl vende dispensador de cerveja com 64% de desconto

Com a chegada dos dias quentes e da época dos churrascos, o Lidl colocou à venda um produto que promete chamar a atenção dos apreciadores de cerveja: um dispensador de cerveja da marca Mad Monkey por menos de 25 euros.

O produto estará disponível nas lojas da cadeia entre os dias 8 e 14 de junho e custa apenas 24,99 euros, um valor que representa um desconto de 64% face ao preço de venda recomendado pelo fabricante, que é de 69,95 euros.

O dispensador destaca-se pelo design inspirado nas tradicionais torneiras de cerveja, com acabamento preto e detalhes cromados, permitindo servir a bebida diretamente a partir de latas.

Compatível com vários formatos de lata

Segundo a informação divulgada pelo Lidl, o dispensador é compatível com latas de 330 ml, 440 ml e 500 ml, abrangendo alguns dos formatos mais comuns disponíveis no mercado. A máquina foi concebida para transformar uma simples lata numa experiência mais próxima da servida num bar ou cervejaria, através da utilização de uma torneira integrada.

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Uma das apostas para os convívios de verão

Com o verão à porta, este tipo de equipamento pode tornar-se um dos acessórios mais procurados para reuniões entre amigos, churrascos, festas em casa ou momentos de lazer ao ar livre.

O preço abaixo dos 25 euros poderá ser outro dos argumentos para atrair consumidores, sobretudo tendo em conta a diferença face ao valor recomendado pelo fabricante.

No entanto, quem estiver interessado deverá ter em atenção que se trata de uma campanha limitada ao período promocional anunciado pelo Lidl e sujeita à disponibilidade de stock nas lojas.

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