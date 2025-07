Desperdiçar comida? Nunca mais com esta máquina de vácuo

Este artigo pode conter links afiliados*

Foto: TechChismes, via Youtube

Se costuma deitar fora fruta, legumes ou pão por não os consumir a tempo, talvez esteja na hora de experimentar uma máquina de selagem e vácuo. Este pequeno aparelho ajuda a conservar alimentos durante muito mais tempo, mantendo o sabor, a textura e os nutrientes. Desde ingredientes secos a opções mais delicadas, tudo pode ser embalado de forma segura e organizada — o que, no final, também ajuda a reduzir as idas ao supermercado.

A máquina adapta-se a vários tipos de alimentos graças aos seus diferentes modos de funcionamento. Para carnes, legumes ou charcutaria, o modo “Dry” retira o ar da embalagem com precisão. Já para alimentos mais sensíveis, como pães, queijos ou sobremesas, há a opção de vácuo manual, que permite controlar a pressão e evitar danos. E até o vinho fica protegido: o modo “Accessory” sela frascos, garrafas ou bolsas com fecho, prolongando a frescura das bebidas.

Quem gosta de preparar refeições com antecedência vai tirar ainda mais proveito deste equipamento. A potência de sucção garante uma selagem eficaz e duradoura, permitindo que alimentos congelados se mantenham em boas condições durante muito mais tempo. A utilização é simples, com botões intuitivos, e o aparelho é leve e fácil de arrumar.

Outro detalhe prático é o cortador de rolo integrado, que permite adaptar o tamanho das bolsas às porções que deseja guardar. Compatível com diferentes tipos de rolos de selagem, este selador conta já com milhares de avaliações positivas na Amazon, com destaque para a força de sucção, a facilidade de uso e a qualidade da vedação. Uma opção cada vez mais valorizada por quem quer aproveitar melhor os alimentos — e o tempo.

Adquira aqui a máquina de selagem e vácuo

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.