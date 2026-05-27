Adeus cera e lâminas: Esta máquina de depilação IPL caiu para 100 euros

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Fazer a depilação é, para a maioria de nós, aquela tarefa aborrecida que tentamos adiar até ao limite, seja pelo dinheiro que se gasta nas clínicas ou pela dor associada aos métodos tradicionais. No entanto, se o objetivo é receber os dias mais quentes com a pele lisa e livre de pelos encravados, começar a tratar do assunto em casa é a alternativa mais cómoda e sensata. Foi por isso que este modelo de luz pulsada da Deplite nos chamou a atenção na Amazon, ao surgir com um desconto de 48% que faz o preço habitual de 203€ cair para os 106,22€.

Fazer este investimento nesta altura do ano acaba por compensar rapidamente o valor que se deixaria num centro de estética, com a vantagem de podermos fazer as sessões ao nosso ritmo e no conforto do lar. Além disso, a boa reputação do aparelho não deixa margem para grandes dúvidas, já que conta com uma média sólida de 4,6 estrelas e centenas de avaliações partilhadas por quem decidiu deixar as lâminas de lado.

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O que dizem os utilizadores

Quem já testou este aparelho destaca, acima de tudo, o conforto e a ausência de dor durante o tratamento, algo que costuma afastar muitas pessoas da depilação em casa. A eficácia do sistema de refrigeração — capaz de reduzir a temperatura da pele até aos 8°C para mitigar o desconforto — é o ponto mais elogiado, com uma das compradoras a garantir que "o uso é suave, sem formigueiro nem sobreaquecimento, mesmo em peles sensíveis".

Outro fator que surpreendeu quem comprou foi a rapidez com que se começam a ver os efeitos na redução do pelo, havendo quem partilhe que "em poucas sessões, o crescimento já abranda visivelmente". A facilidade de utilização também não foi esquecida nos comentários, sendo descrita como uma excelente surpresa no dia a dia: "o ecrã táctil é muito intuitivo, tudo está claro e em segundos já sabemos usá-la".

Potência e segurança à medida de cada zona

Por trás destes resultados estão especificações técnicas importantes que justificam o sucesso do equipamento. Esta máquina de depilação conta com uma potência de até 21J e uma tecnologia de luz vermelha (com comprimento de onda de 600-1200 nm), concebida para atuar diretamente na raiz do pelo. Através do ecrã táctil LCD, que os utilizadores consideram muito intuitivo, é possível escolher entre 9 níveis de energia para adaptar a intensidade conforme a sensibilidade da pele e a zona do corpo, seja no rosto, axilas, braços ou pernas.

Para garantir total segurança, os pulsos de luz só são ativados quando o aparelho está em contacto direto com a pele. Vale ainda notar que a embalagem já traz tudo o que precisa para começar, incluindo os óculos de proteção e uma lâmina descartável. Como é habitual na tecnologia IPL, o sistema apenas não é adequado para peles muito escuras ou pelos excessivamente claros, como ruivos ou grisalhos.

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