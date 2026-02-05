Máquinas de lavar a roupa têm função que muitos desconhecem e que ajuda a remover as nódoas mais difíceis

Muitas pessoas têm dificuldade em eliminar manchas persistentes da roupa, mesmo com os programas modernos das máquinas de lavar. No entanto, existe uma função pouco conhecida que pode ser a solução para remover sujidade teimosa, seguindo métodos que as avós já utilizavam.

De acordo com o site El Cronista, o segredo está na pré-lavagem ou em deixar a roupa de molho antes do ciclo principal. Este processo permite que a água entre nas fibras, amolecendo as nódoas e tornando o detergente mais eficaz, sem recorrer a produtos agressivos como a lixívia.

A maioria das máquinas modernas têm três compartimentos: um para a lavagem principal, outro para o amaciador e um terceiro para a pré-lavagem, normalmente identificado com o número 1. Este compartimento permite tratar peças muito sujas com um detergente específico antes da lavagem normal, potenciando a limpeza e prolongando a vida útil da roupa.

Os especialistas recomendam também verificar sempre as etiquetas das peças, pois alguns tecidos delicados exigem cuidados específicos para evitar danos. Usar corretamente a função de pré-lavagem ou deixar a roupa de molho pode fazer toda a diferença, sobretudo em peças com nódoas difíceis.