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Lifestyle

Casa a brilhar sem usar detergentes: a máquina a vapor que limpa tudo está em promoção

Diga adeus à gordura e aos detergentes caros com esta solução que limpa a casa toda só com água
IOL
Hoje às 16:13
Depiladora que não causa dor e que se vende aos milhares na TV já está disponível online

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Se está à procura de novos eletrodomésticos para a sua casa e não quer perder as melhores oportunidades, esta máquina de 1500 W da Kärcher é uma das melhores escolhas da nossa seleção. Atualmente em promoção no Agora Compras por 144,19 € (antes custava 163,37 €), este aparelho torna-se indispensável porque garante uma higiene que a esfregona comum não consegue alcançar. Além de poupar no preço, acaba por compensar rapidamente porque deixa de gastar dinheiro em detergentes e de carregar embalagens pesadas do supermercado.

Compre aqui a 144,19€

O que consegue limpar com esta máquina?

  • Muito mais do que o chão: É ótima para desinfetar o colchão, refrescar o tecido do sofá e deixar os azulejos da casa de banho com o brilho de quando eram novos.
  • Derrete a gordura da cozinha: O vapor sai com tanta pressão que solta a sujidade acumulada no fogão, no forno e nos exaustores num abrir e fechar de olhos.
  • Segurança para toda a família: Como funciona só com água, é a escolha ideal para quem tem crianças a brincar no chão, animais de estimação ou sofre de alergias.
  • Higiene profunda: O calor do vapor mata os germes e as bactérias de forma natural, garantindo uma limpeza que a esfregona e o balde da água nunca conseguem alcançar.
  • Poupança garantida: Deixe de comprar dezenas de desengordurantes e produtos multiusos; com este aparelho, só precisa de água da torneira para pôr cada canto da casa a brilhar.
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O que a torna tecnicamente superior?

Com uma pressão de 3.2 bar, esta máquina tem a força necessária para arrancar a sujidade sem que tenha de fazer esforço manual. Além disso, os seus 1500 W garantem que a água aquece depressa, para que não perca tempo à espera. O conjunto já inclui os panos de limpeza necessários e tem um cabo de 4 metros, o que dá uma excelente liberdade de movimentos entre as divisões da casa.

Este equipamento de marca alemã foi feito para durar e acaba por ser uma boa escolha para quem quer tratar da higiene da casa a longo prazo. Como ocupa pouco espaço, pode guardá-lo num armário pequeno e tê-lo sempre à mão, quer seja para uma limpeza rápida ou para quando decidir limpar tudo a fundo. É uma solução prática para quem gosta de ver a casa impecável sem ter de gastar muito dinheiro ou perder tempo com métodos complicados.

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máquina de vapor Karcher limpeza

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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