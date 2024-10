Fecha a porta da máquina de lavar roupa quando o ciclo termina? Deixe de o fazer imediatamente

Se tem a porta da máquina de levar roupa sempre fechada entre lavagens, saiba que está a cometer um erro que pode custar-lhe problemas no aparelho e prejudicar a eficácia da lavagem. Os técnicos de um site britânico especializado em reparações de eletrodomésticos alertam: esta rotina pode encurtar a vida útil do seu aparelho e comprometer a higiene da sua roupa, como se pode ler no site da Check Appliance.

Mas, afinal, por que deve manter a porta aberta?

A explicação é simples e científica: a humidade retida no interior da máquina, quando fechada, cria um ambiente perfeito para o desenvolvimento de bactérias e fungos. É como fechar uma casa de banho logo após um duche quente - o ambiente húmido e fechado torna-se num verdadeiro paraíso para microrganismos indesejados.

Ao cometer este erro, acaba por haver desenvolvimento de bolores no tambor, aparecem odores desagradáveis que se transferem para a roupa, ocorre um processo de oxidação prematura das peças mecânicas e a redução significativa da vida útil do eletrodoméstico.

Como deve proceder?

A solução é surpreendentemente simples: deixe a porta da máquina entreaberta após cada utilização. Esta pequena mudança permite a circulação de ar, eliminando o excesso de humidade e prevenindo todos os problemas mencionados.

Se tem crianças ou animais em casa, considere utilizar um travão de segurança que mantenha a porta ligeiramente aberta.