Especialistas recomendam usar esta temperatura na máquina de lavar roupa para reduzir o consumo

Há uma temperatura que é suficiente para a maioria das lavagens do dia a dia e permite reduzir significativamente o consumo energético, já que aquecer a água é a parte que mais energia gasta numa máquina de lavar roupa. De acordo com técnicos da AEG e vários especialistas em sites especializados, lavar a 30 °C é a temperatura ideal.

Lavar a 30 °C traz várias vantagens práticas para o consumidor comum:

Poupa energia e dinheiro

Usar água fria ou morna consome muito menos eletricidade do que programas a 40 °C ou 60 °C, ajudando a baixar a fatura da luz.

Lava bem a roupa do dia a dia

Os detergentes atuais estão preparados para funcionar eficazmente a baixas temperaturas, removendo sujidade ligeira e odores sem necessidade de água quente.

Protege os tecidos e as cores

Temperaturas mais baixas são mais suaves para as fibras, evitando desgaste precoce, perda de cor e encolhimento da roupa.

Ajuda a roupa a durar mais tempo

Menos calor significa menos agressão aos tecidos — o que se traduz em peças com melhor aspeto por mais lavagens.

Quando faz sentido subir a temperatura?

Apesar das vantagens dos 30 °C, há situações específicas em que temperaturas mais altas podem ser recomendadas:

40 °C: roupa mais suja, roupa desportiva ou tecidos mais resistentes

60 °C: toalhas, lençóis ou roupa interior, sobretudo quando é necessária uma higiene mais profunda

Ainda assim, para o uso regular, 30 °C é a opção mais eficiente e sustentável.