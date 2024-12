Nem imagina o que pode fazer com a sua máquina de secar: partilhamos 6 truques essenciais

Seque a roupa dentro de casa com estes 8 truques

Naqueles dias de chuva ou até mesmo quando não estamos com vontade de estender a roupa, a máquina de secar a roupa torna-se a nossa verdadeira aliada, garantindo roupas secas e prontas a usar. E se lhe dissessemos que existem várias funcionalidades e truques úteis das máquinas para além desta tarefa 'básica'?

De acordo com um artigo do site Money Talks News, há diversas dicas e truques interessantes sobre o uso da máquina de secar roupa que vai tornar a sua tarefa muito mais prática. Entre eles, destacam-se:

1. Adeus aos vincos

Naqueles dias em que não tem tempo para passar a ferro, a máquina de secar pode ser uma grande ajuda. Muitas máquinas de secar a roupa têm a função “permanent press”. Este modo utiliza temperatura média e uma fase de arrefecimento que deixa as roupas impecáveis, especialmente as roupas feitas de tecidos sintéticos ou fibras que ficam amarrotadas.

2. Edredões como novos

Edredões de penas garantem uma noite de sono leve e confortável, mas com o tempo, podem perder o seu volume. A máquina de secar pode ser uma grande ajuda para recuperar o formato. Basta colocar o edredão na máquina para que volte a ficar aconchegante. Para ficar ainda melhor, use esta dica: adicione algumas bolas de lã (ou bolas de ténis dentro de meias brancas) para separar as penas e garantir aquele volume de um edredão de hotel.

3. Diga adeus às bactérias

Sabia que a máquina de secar tem um programa chamado “sanitização”? Este modo é ideal para eliminar todas as bactérias. Por exemplo, se alguém da sua família ficar doente, este programa ajuda a eliminar os microrganismos que permanecem nas roupas e lençóis.

4. Redução das alergias

Com animais de quatro patas em casa, devido aos pelos e alérgenos, podem ser um grande desafio para retirar dos lençóis e roupa. Estudos indicam que as máquinas de lavar e secar a roupa são grandes aliados na remoção dos mesmos.

5. Pesadelo dos percevejos

Uma infestação de percevejos é algo que ninguém quer experimentar. A máquina de secar a roupa ajuda-o a combater esses parasitas. Basta programá-la para uma temperatura elevada e deixá-la funcionar por 30 minutos e o problema fica resolvido.

6. Sapatos secos e sem barulho

Colocar sapatos dentro da máquina de secar é sinónimo de ‘barulho’ em casa. Para evitar esse problema, utilize suportes próprios ou pode ainda improvisar: prenda os atacadores na porta ou use uma bolsa de rede. E não se esqueça de baixar a temperatura da máquina para não estragar os seus sapatos preferidos.