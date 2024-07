Fã de desportos aquáticos? Estes são as atividades que tem de experimentar este verão

No verão, há pouca coisa melhor do que mergulhar os pés nas águas refrescantes do mar ou de um rio. Há mil e uma maneia de aproveitar ao máximo a água durante os meses mais quentes do ano, desde um simples mergulho a praticar um dos muitos desportos aquáticos existentes.

Quando se fala em atividades aquáticas, é fácil pensar só nos mais radicais. Vem logo à cabeça o surf ou o rafting, atividades só para os fãs de adrenalina e mais aventureiros. No entanto, é possível também aproveitar a água com atividades mais fáceis e relaxantes. No fundo, há opções para todos os gostos.

Veja na galeria, preparada pela Stars Insider, as atividades aquáticas que pode experimentar este verão e comece já a planeá-las.