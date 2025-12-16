Facebook Instagram
Descobertas

Para o artista lá de casa: as canetas da moda estão com desconto na Amazon (e chegam antes do Natal)

Um daqueles achados que fazem sucesso como prenda e ainda chegam a tempo de ir para debaixo da árvore
IOL
Hoje às 11:57

Este artigo pode conter links afiliados*

Tongfushop 80 Marcadores Coloridos,
Foto: Amazon.es
VANS clássicas a menos de 40€? Sim. E chegam antes do Natal

Há presentes que quase se garantem certos, e este é um deles. Os marcadores de álcool Tongshun de ponta dupla, muito populares na Amazon, estão neste momento com 23% de desconto, passando de 24€ para 18€. Têm uma avaliação média de cerca de 4,5 estrelas, somam mais de 8 mil opiniões, foram comprados por mais de 2 mil pessoas no último mês e, se forem encomendados agora, chegam cerca de seis dias antes do Natal. Para quem tem um artista em casa — seja criança, adolescente ou adulto — é o tipo de prenda que costuma arrancar sorrisos.

O conjunto inclui 80 cores diferentes, com tinta à base de álcool, conhecida por secar rapidamente e permitir misturas suaves entre tons. Cada marcador tem duas pontas: uma fina, indicada para contornos e detalhes, e outra biselada, mais larga, pensada para preencher áreas maiores e criar sombreados. São muito usados para desenho, ilustração, banda desenhada, esboços ou livros de colorir mais detalhados.

Os marcadores vêm com estojo incluído, o que ajuda a manter tudo organizado, e cumprem várias normas de segurança. Nas avaliações, os utilizadores destacam sobretudo a intensidade das cores, a variedade do conjunto e a boa relação entre preço e qualidade. Um kit versátil, acessível e com entrega garantida antes do Natal, numa altura em que este tipo de material criativo está claramente na moda.

robot dreams

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

