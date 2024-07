Sabe quais as 100 marcas portuguesas mais valiosas em 2024?

Outros artigos:

As marcas portuguesas mais valiosas em 37 setores de atividade foram reveladas pela consultora OnStrategy no seu estudo anual, uma análise que permite obter uma visão abrangente e segmentada sobre a forma como as marcas evoluem, deixando perceber as variáveis que formam o seu valor.

Entre as 37 marcas líderes setoriais, identificadas a partir da totalidade das 100 marcas portuguesas mais valiosas, a CGD (+47%), o Pingo Doce (+38,4%), a Parfois (+34,12%), os CTT (+29,6%), a Wells (+29,4%) e a Portugalia (+28,6%) destacaram-se como as marcas que mais valorizaram face a 2023.

Refira-se que o total das 100 marcas portuguesas mais valiosas, agrupadas nos 37 setores de atividade, foi equivalente a cerca de 20,3 mil milhões de euros.

Vamos aos setores. No domínio da Energia e Mobilidade, destacaram-se marcas como a EDP, que além de ser a marca mais valiosa de 2024 se assume também como líder do segmento de “Energy & Utilities”; a Galp Energia, líder do segmento de “Oil & Gas”; a TAP, líder do segmento de “Airlines & Aerospace”; a Brisa, líder do segmento de “Mobility”, e a CP líder do setor de “Transportation”.

Relativamente aos setores de produção, distribuição e retalho alimentar, as marcas líderes em 2024 foram o Pingo Doce no segmento de “Retail Food”; a Delta, no segmento de “Beverages Non Alcohol”; a Super Bock, no segmento de “Beverages Alcohol”; a Lactogal, no segmento de “Food”; e a Portugália, no segmento de “Retail Restaurants”.

Na banca, a Caixa Geral de Depósitos assume-se como a marca mais valiosa, ocupando o 6º lugar no ranking das 25 marcas portuguesas mais valiosas. Nos setores de Banca & Seguros, as marcas com maior valor foram ainda a Fidelidade, no segmento de “Financial Insurance” e o Multibanco, no segmento de “Payment Systems”.

A MEO posiciona-se como a mais valiosa de “Media & Telecom”, com um valor de 767 milhões de euros e uma valorização de 9,9% face a 2023.

O setor de Retalho é liderado pela Parfois, a marca mais valiosa de “Retail Specialist”, seguida da Salsa, líder do segmento de “Retail Textile”, da Vista Alegre, a marca mais valiosa do segmento de “Luxury”, e do Gato Preto, líder do segmento de “Retail Home”. Já no segmento “Professional Services”, os CTT assumiram-se como a marca mais valiosa (227 milhões de euros), enquanto no de tecnologia destacaram-se, no período em análise, a Worten, a marca mais valiosa de “Retail Technology”, seguida da Novabase, líder do segmento de “Technology & Software”.

O setor do Turismo teve como protagonistas, em 2024, a marca Pestana, líder do segmento de “Travel & Leisure”, e a Viagens Abreu, a marca de “Travel Agencies” mais valiosa.

No que se refere ao setor da saúde, a marca portuguesa mais valiosa de “Hospitals Healthcare” foi a CUF, com a BIAL a liderar o segmento de “Pharmaceuticals”, a Medis a assumir-se como a marca mais valiosa de “Healthcare Insurance”, a Germano de Sousa a posicionar-se como marca mais valiosa de “Laboratories Healthcare” e a Wells a liderar o segmento de “Retail Health & Wellness”.

Relativamente ao setor desportivo, a marca SL Benfica assumiu-se como a mais valiosa (“Sports”), com uma avaliação de 112 milhões de euros, com a Sport Zone a posicionar-se como a marca mais valiosa do segmento de “Retail Sports”. Nos media, a SIC assume-se como o canal de televisão mais valioso (“Media & TV Channels”), e o Correio da Manhã lidera o segmento imprensa como marca mais valiosa de “Media & Channels Press”. O pódio da rádio é ocupado pela Rádio Comercial, a marca mais valiosa de “Media & Channels Radio”.

No setor da construção, que em 2023 atingiu 20 mil milhões de euros em produção e registou um crescimento de 7,5% face ao ano anterior, o Grupo Mota-Engil assumiu-se como a marca mais valiosa no segmento de “Engineering & Construction”, com a CIN a liderar o segmento de “Construction Supplies”.

O setor Indústria, que na comparação homóloga em abril de 2024 registou um crescimento de 3,4% em contraciclo com a tendência europeia, é liderado pela Navigator Company, que se assumiu como a marca mais valiosa do segmento de “Industrial Products” (281 milhões de euros).

O estudo foi desenvolvido com base na metodologia de Royalty Relief, que está em conformidade com as normas ISO20671 (avaliação de estratégia e força) e ISO10668 (avaliação financeira), em que todas as marcas são auditadas e avaliadas com base em informação pública, nomeadamente relatórios e contas, dados de mercado e indicadores de força de marca.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders