Marcelo Rebelo de Sousa internado no Hospital de Faro após sentir-se mal no Algarve

Marcelo Rebelo de Sousa foi internado esta quarta-feira, 12 de agosto, no Hospital de Faro, depois de se ter sentido mal em Monte Gordo, no Algarve, onde se encontrava a passar férias.

O ex-Presidente da República, de 77 anos, foi assistido no local por uma equipa do INEM e, posteriormente, transportado para o Hospital de Faro, onde permanece internado.

De acordo com informações avançadas pelo Jornal de Notícias, Marcelo Rebelo de Sousa encontrava-se no Restaurante Recanto, em Vila Real de Santo António, um espaço que costuma frequentar, quando apresentou sinais de indisposição.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a causa do mal-estar ou sobre o estado de saúde do antigo chefe de Estado.