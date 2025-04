Márcia Soares faz revelação inesperada

We Rate Dogs, uma página de Instagram com fotografias de cães adoráveis com um toque de humor

Durante a emissão do Última Hora do Big Brother 2025, conduzido por Alice Alves, um momento inesperado chamou a atenção dos telespectadores. Enquanto Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother da TVI e atualmente com 31 anos, comentava alguns concorrentes da casa mais vigiada do país, ela fez uma revelação sobre as suas origens, deixando Zé Lopes visivelmente surpreso.

Ao falar sobre o concorrente Tiago, Márcia fez uma comparação inesperada: "O Tiago faz-me lembrar a minha terrinha de Tondela." Zé Lopes, curioso, não hesitou em perguntar: "És de Viseu?" E foi aí que a surpresa surgiu: "Sou, sou de Tondela", respondeu Márcia com um sorriso.

Zé Lopes comentou: "Pensei que eras do Porto." Foi então que Márcia explicou de forma descontraída: "Fui lá para o Porto de paraquedas, mas sou de Tondela."

Essa troca de palavras entre Márcia e Zé Lopes revelou uma faceta mais pessoal da comentadora, que, até então, não havia revelado muitos detalhes sobre as suas origens. A naturalidade com que Márcia falou sobre a sua terra natal de Tondela cativou os telespectadores e mostrou que, mesmo no universo do Big Brother, há sempre espaço para revelações e momentos de surpresa.

Em seguida, Márcia, de forma reflexiva, partilhou o que pensa sobre o preconceito: "Acho o Micael Miquelino incrível, mas acho que, atrás dessa leveza toda, também há muito preconceito. E é o preconceito que vejo na minha terra. Por exemplo, quando a Carina falou das redes sociais, dizem: 'Tu és básica, tu és simples'. Eu rio-me com eles, mas sinto que há preconceitos escondidos."

Com essas palavras, Márcia não só revelou um pouco mais sobre o seu passado, como também trouxe à tona questões de preconceito que, muitas vezes, estão veladas na sociedade, mas que merecem ser discutidas abertamente.