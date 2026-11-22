Ao lado da filha, Marco Costa vive fim de semana especial

O pasteleiro partilhou um desabafo sobre as saudades de Maria Emília, depois de deixar a menina com Carolina Pinto. Separado desde fevereiro, deixou ainda uma reflexão sobre a importância de os pais estarem presentes na vida dos filhos.

Marco Costa voltou a mostrar o lado mais emotivo da paternidade. O pasteleiro recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sobre a saudade que sente da filha, Maria Emília, de três anos, numa altura em que se adapta a uma nova realidade familiar, após a separação de Carolina Pinto.

Habituado a partilhar momentos especiais com a menina, o empresário falou desta vez sobre aquilo que sente quando regressa a casa sem a filha. Uma experiência que, como confessou, nem sempre é fácil de gerir.

«Há dias que o silêncio da casa me mata. Há dias mais fáceis, outros que custam a passar! Dividir um filho também é isto! Ainda agora a deixei na mãe e já estou cheio de saudades dela», começou por escrever.

A mensagem, partilhada nas redes sociais, revela a dificuldade que Marco Costa sente em lidar com a ausência da filha, mesmo quando a separação acontece apenas por algumas horas.

«Pais e mães devem ser e estar»: o recado de Marco Costa

O pasteleiro aproveitou o desabafo para deixar uma reflexão sobre a importância da presença dos pais na vida dos filhos.

Marco Costa admitiu não compreender os progenitores que não acompanham o crescimento das crianças e que acabam por se tornar ausências habituais.

«Nunca vou conseguir entender os progenitores que não se fazem presentes, que não se preocupam que um dia os filhos não sintam mais a falta deles, porque eles assim os habituaram à ausência!», afirmou.

A mensagem terminou com uma frase que resume a importância que atribui à parentalidade e à presença dos pais no quotidiano dos filhos. «Pais e mães devem ser e estar!», concluiu.

Marco Costa e Carolina Pinto separaram-se em fevereiro

Recorde-se que Marco Costa e Carolina Pinto anunciaram o fim da relação a 15 de fevereiro de 2026, depois de quase cinco anos juntos.

Na altura, o antigo casal comunicou a decisão através de uma mensagem partilhada nas redes sociais, na qual deixou claro que a filha continuaria a ser a prioridade de ambos.

«Eu e a Carolina decidimos seguir caminhos diferentes enquanto casal. Temos uma filha maravilhosa que continuará a ser a nossa prioridade absoluta», escreveram.

Os dois acrescentaram ainda que o amor pela menina os continuaria a unir e que pretendiam seguir o caminho da parentalidade com respeito e responsabilidade.

Maria Emília nasceu a 22 de janeiro de 2023 e é a primeira filha em comum de Marco Costa e Carolina Pinto. A influenciadora digital é também mãe de Vicente, fruto de uma relação anterior.

«Ela está feliz na minha casa, na casa da mãe»

Apesar das dificuldades que a nova realidade familiar pode trazer, Marco Costa já tinha falado publicamente sobre a forma como ambos têm procurado gerir a parentalidade.

Em março, numa entrevista no programa «Dois às 10», da TVI, o pasteleiro admitiu que a separação foi dolorosa, mas garantiu que a relação com Carolina Pinto continua a ser marcada pelo respeito e pela preocupação com a filha.

«Prefiro a imaginar a minha filha ter duas casas e estar feliz nas duas. E amanhã é outro dia, é assim», afirmou.

Na mesma conversa, destacou ainda a importância de Maria Emília se sentir bem com ambos os pais.

«Ela está feliz na minha casa, na casa da mãe, que é uma super mãe, e nós temos uma boa relação e isso é o mais importante», acrescentou.

Uma mensagem que reforça a ideia de que, apesar de já não partilharem a mesma casa, Marco Costa e Carolina Pinto continuam unidos pelo papel que desempenham na vida da filha.

Um desabafo sobre a saudade e a presença dos pais

A nova partilha de Marco Costa surge, assim, como mais um testemunho sobre os desafios de conciliar a vida familiar com a separação.

O pasteleiro não esconde que há dias em que a ausência da filha custa mais a suportar. Ainda assim, a reflexão que deixou vai além da sua experiência pessoal e coloca a tónica na importância de os pais acompanharem o crescimento dos filhos.

Uma mensagem que muitos pais separados poderão reconhecer, mas que Marco Costa apresentou a partir da sua própria experiência, sem deixar de sublinhar o papel de ambos os progenitores na vida de Maria Emília.