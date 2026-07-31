Marco Costa faz remodelação total ao quarto da filha e o resultado parece uma autêntica casa de bonecas

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Marco Costa faz anos nesta sexta-feira, 31 de julho, mas quem recebeu o melhor presente de sempre foi a filha, Maria Emília. O pasteleiro decidiu fazer uma remodelação total ao quarto da menina e o resultado está a deixar a Internet rendida.

No Instagram, Marco Costa partilhou um vídeo onde mostra o antes e depois do quartinho de Maria Emília: e parece uma autêntica casa de bonecas em ponto grande!

O quarto, decorado em tons neutros, tem um tocador, várias fotografias da família, mas a parte mais especial é a casinha de bonecas que fica na parte de cima da zona de descanso. A cama tem umas escadinhas laterais que sobem para uma mini mezzanine, onde está uma zona de brincadeiras muito especial, em forma de casa de bonecas. Tem até uma janela para ver o resto do quarto.

A reação de Maria Emília ao novo quarto é enternecedora. "Quem faz anos amanhã sou eu… mas foi hoje que recebi o maior presente da minha vida: ver a felicidade da minha filha! Passei meses a sonhar com um quarto. Hoje, ela encheu-o de vida com um único sorriso. Esse foi o meu melhor presente", escreveu Marco Costa, na legenda daquela partilha.

Espreite agora todos os detalhes do quarto:

Os fãs ficaram encantados com o antes e depois da divisão. "O Marco é milionário... 😍 E não estou a falar de dinheiro!", "Lindo👏", "Está lindo o quarto da Mimi, sejam muito felizes 🩷", "O Homem faz bolos, o homem é agente imobiliário, o homem faz remodelações! 👏👏 Acredita que és uma fonte de inspiração para muitos! Grande Abraço e as maiores felicidades para vocês!", "Lindo o quarto, mas mais bonito é o amor de um pai pela filha 💕", "Está espectacular Marco", são alguns dos comentários que se podem ler naquela partilha.