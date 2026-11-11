Aos 36 anos, Marco Costa vive estreia emotiva com a filha e a partilha está a comover os fãs: "Fez-me querer viver de novo..."

A magia do Natal ganhou um significado diferente para Marco Costa. Aos 36 anos, o pasteleiro viveu uma estreia muito especial: montou a sua primeira árvore de Natal e teve a companhia mais importante de todas, a filha, Maria Emília, carinhosamente tratada por Mimi.

O momento foi partilhado pelo próprio nas redes sociais e rapidamente conquistou os seguidores, que não esconderam a emoção perante a cumplicidade entre pai e filha.

«Aos 36 anos montei minha primeira árvore de Natal e não podia ser mais especial, e ainda tive direito a partilhar a estreia com a Maria Emília! Duas primeiras vezes, uma só árvore! A Mimi fez-me querer viver de novo o Natal», confidenciou Marco Costa, numa declaração acompanhada por emojis alusivos à época natalícia.

Mais do que a decoração da casa, a publicação representa uma experiência carregada de significado para o empresário. E há uma razão para isso.

A filha mudou a forma como Marco Costa olha para o Natal

O pasteleiro já tinha explicado publicamente que nunca foi particularmente ligado à época natalícia. Em dezembro de 2023, numa entrevista ao Notícias ao Minuto, revelou que a perda do pai, quando tinha 18 anos, contribuiu para que se afastasse ainda mais das celebrações.

Na mesma conversa, explicou que a chegada da filha tinha mudado a sua perspetiva e despertado a vontade de lhe proporcionar a magia do Natal que não tinha vivido da mesma forma durante a infância.

«Quero reacender a chama natalícia para que a minha filha viva uma experiência que eu nunca vivi», afirmou na altura.

Agora, a primeira árvore de Natal montada com Maria Emília parece traduzir precisamente essa vontade: criar memórias, recuperar tradições e descobrir uma nova forma de viver uma época que, durante muito tempo, não teve o mesmo encanto para si.

Fãs rendidos à cumplicidade entre pai e filha

Como seria de esperar, a publicação não passou despercebida e a caixa de comentários encheu-se de mensagens carinhosas dirigidas aos dois. «Como é possível não amar?», «Momentos para guardar e recordar» e «Mimi e papá, melhor amor do mundo!» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Houve também quem destacasse a importância da paternidade na vida do pasteleiro, recordando o desejo que sempre manifestou de ser pai. «Lembro-me sempre do desejo de quereres ser pai e que filha maravilhosa», escreveu uma internauta. Outra seguidora deixou uma mensagem igualmente emotiva: «Nada como fazermos pelos nossos filhos aquilo que sempre quisemos para nós».

Entre elogios à pequena Maria Emília, declarações de carinho e votos de felicidade, multiplicaram-se ainda as mensagens de quem acredita que estes são momentos que ficam para sempre na memória de uma criança.

«Acredita que a Mimi nunca se vai esquecer destes momentos» e «Nunca é tarde demais para nada!» foram outras das observações deixadas pelos fãs.

Para Marco Costa, esta primeira árvore de Natal parece ser muito mais do que luzes, enfeites e decoração. É uma estreia partilhada com a filha e mais uma oportunidade para construir as memórias felizes que deseja levar consigo e oferecer à pequena Mimi.