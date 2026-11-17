O pasteleiro Marco Costa fecha mais um ciclo profissional. A sua participação num restaurante foi adquirida e o empresário prepara novos desafios.

Marco Costa acaba de anunciar uma mudança na sua vida profissional. O pasteleiro e empresário, que conquistou a popularidade junto do público português após participar na segunda edição de «Casa dos Segredos», da TVI, em 2011, revelou que deixou de estar ligado a um dos projetos empresariais em que estava envolvido.

A novidade foi partilhada pelo próprio através das redes sociais, onde comunicou o fim da sua ligação ao Tokei Sushi House, restaurante japonês situado em Lisboa. «Há oportunidades na vida que não se podem deixar escapar. E assim se fecha mais um ciclo! O Tokei Sushi House já não faz parte do meu caminho. A minha participação foi adquirida e, a partir de agora, deixo de estar ligado ao projeto», anunciou Marco Costa.

Uma decisão que representa o encerramento de mais uma etapa no percurso empresarial do pasteleiro, que tem dividido a sua atividade entre diferentes projetos profissionais.

Marco Costa deixa garantia sobre o futuro do restaurante

Apesar de confirmar a saída, o empresário fez questão de esclarecer que a sua decisão não significa o encerramento do estabelecimento. Pelo contrário, deixou uma mensagem de tranquilidade a todos os clientes que acompanharam o projeto.

«Quero deixar uma palavra de agradecimento a todos os que nos acompanharam até aqui e dizer-vos que podem continuar a visitar o espaço com a mesma confiança de sempre», garantiu.

Marco Costa explicou ainda que a equipa continuará a trabalhar no restaurante e que não estão previstas alterações na qualidade do serviço.

«A equipa mantém-se, a qualidade e o serviço continuam, e o espírito da casa também. Esta mudança diz respeito apenas à minha saída. O Tokei Sushi House segue o seu caminho, já sem mim», acrescentou.

O pasteleiro não revelou, contudo, quem adquiriu a sua participação nem os valores envolvidos na operação.

Dos ecrãs da TVI aos negócios: o percurso de Marco Costa

Conhecido inicialmente pela participação em «Casa dos Segredos 2», em 2011, Marco Costa conseguiu transformar a popularidade televisiva numa oportunidade para desenvolver uma carreira fora dos ecrãs.

A paixão pela pastelaria, uma atividade que já fazia parte da sua vida antes da experiência televisiva, acabou por ganhar protagonismo. O empresário construiu a marca Receitas com Segredo, apostou na produção e comercialização de doces e bolos e lançou vários livros de receitas.

Ao longo dos anos, foi também alargando os seus horizontes profissionais, envolvendo-se noutros projetos empresariais, entre os quais o investimento na restauração.

Agora, com a saída do Tokei Sushi House, Marco Costa parece estar preparado para abraçar uma nova fase. «Novos desafios, novas oportunidades. Obrigado a todos», escreveu, numa mensagem que marca o fim desta ligação profissional.