Ator Marco Furlan detido por suspeitas de violação de criança de cinco anos

O ator brasileiro Marco Furlan, de 48 anos, foi detido depois de ter sido acusado de violação de uma criança de cinco anos durante uma festa de aniversário, realizada no estado de São Paulo, no Brasil. O caso, que está a gerar uma onda de indignação, levou à intervenção da Polícia Militar e permanece sob investigação, estando o processo protegido por segredo de justiça devido à idade da alegada vítima.

Alegado crime terá ocorrido durante uma festa

De acordo com as autoridades brasileiras, o alegado crime de violação terá ocorrido na madrugada de domingo, 2 de agosto, numa habitação em Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo.

Segundo o auto policial citado pela Globo, os gritos e o choro da criança terão alertado os convidados presentes. A mãe da menor deslocou-se de imediato ao local, acompanhada por outras testemunhas, onde terá encontrado Marco Furlan numa situação que levou à denúncia imediata às autoridades.

Antes da chegada da Polícia Militar, os presentes impediram que o ator abandonasse o local, fechando-o numa divisão da casa para evitar qualquer tentativa de fuga.

Quando os agentes chegaram à residência, Marco Furlan foi detido por suspeitas da prática do crime de violação de vulnerável, designação prevista na legislação brasileira para crimes sexuais contra menores incapazes de consentir.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o ator permanece detido, depois de um juiz ter decidido manter a prisão na audiência realizada nesta segunda-feira, 3 de agosto. Por envolver uma criança, o processo decorre sob segredo de justiça.

Autoridades querem apreender equipamentos eletrónicos

A investigação não se limita aos acontecimentos da festa. A Polícia Civil brasileira pediu autorização judicial para realizar buscas à residência de Marco Furlan, com o objetivo de apreender computadores, telemóveis e outros dispositivos eletrónicos. Os investigadores pretendem apurar se existem fotografias, vídeos ou qualquer outro material relacionado com alegados crimes de abuso sexual de menores.

A detenção do ator deixou em choque várias pessoas próximas. Segundo a imprensa brasileira, amigos e colegas de profissão garantem que nunca tinham observado qualquer comportamento que levantasse suspeitas e manifestaram surpresa perante as acusações.

Até ao momento, Marco Furlan ainda não constituiu advogado no processo e não são conhecidas declarações públicas da sua defesa.