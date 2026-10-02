Dois anos após a morte de Marco Paulo, luta pela herança sobe de tom: Eduardo Ferreira acusa Toni de ameaças e prepara ação em tribunal

Eduardo Ferreira põe fim às dúvidas e esclarece relação com Marco Paulo

Dois anos depois da morte de Marco Paulo, a herança do cantor continua envolta em polémica. Eduardo Ferreira, o bombeiro de Braga a quem o artista deixou 10% da sua fortuna, garante que ainda não recebeu a parte que lhe foi destinada e prepara-se para levar o caso para tribunal.

O herdeiro-surpresa de Marco Paulo revela que está a ultimar, com o advogado, os procedimentos necessários para avançar judicialmente e aponta o Natal como prazo para dar esse passo. Em causa estão, entre outros aspetos, documentos relativos a alegadas contas bancárias no estrangeiro que Eduardo Ferreira quer ver esclarecidos antes de avançar.

“Tenho tido reuniões com o advogado para definirmos exatamente aquilo que eu pretendo. No fundo, estamos a ultimar tudo para avançarmos para tribunal”, explica, em declarações à revista Nova Gente.

Segundo Eduardo, o advogado pretende que o processo avance já com toda a documentação necessária, para evitar interrupções posteriores. “Neste momento, estamos à espera de documentos sobre contas na Suíça e na Holanda”, acrescenta.

O herdeiro afirma ter recebido informações de pessoas que eram amigas de Marco Paulo e que lhe terão falado da existência de contas no estrangeiro. Por esse motivo, diz querer esclarecer a situação antes de tomar medidas judiciais. “Mas até ao Natal o processo avança para tribunal”, garante.

Eduardo Ferreira diz que não queria chegar a tribunal

Apesar de se preparar para uma batalha judicial, Eduardo Ferreira garante que este não era o desfecho que desejava.

“Fico triste porque não gostava de fazer nada disto. Não queria ir para tribunal. Mas, se o Marco me deixou 10%, vou avançar”, afirma, em declarações à mesma publicação semanal.

O bombeiro recorda ainda uma reunião que teve com Toni e Marquinho em julho do ano passado, antes de entrar no Big Brother. Segundo conta, nessa ocasião ficou acordada uma nova proposta para resolver a situação, mas, mais de um ano depois, continua sem receber qualquer resposta.

“Tive a reunião com o Toni e com o Marquinho em julho do ano passado, antes de entrar no Big Brother, e ainda aguardo que me digam alguma coisa. Já passou mais de um ano. Ficaram de me enviar uma nova proposta e nada. É muito triste e uma vergonha”, lamenta.

Eduardo Ferreira considera que, enquanto herdeiro, tem legitimidade para defender os interesses que entende terem sido deixados por Marco Paulo.

“O Toni é herdeiro como eu, não é dono do Marco nem das coisas do Marco. Se o Marco me deixou 10%, tenho poder para falar e defendê-lo”, afirma.

“O Toni já me ameaçou”, acusa Eduardo

É nas declarações que sobre Toni que Eduardo Ferreira sobe o tom. O herdeiro afirma que o compadre de Marco Paulo o terá pressionado para deixar de falar publicamente sobre o cantor e sobre a herança.

“O Toni pensa que é dono dele e já me ameaçou. Disse para eu não falar, para eu me calar. Disse que eu devia era ter vergonha de estar a falar sobre o Marco na imprensa, diz que são uns sanguessugas”, relata.

Eduardo Ferreira rejeita as críticas e garante que não pretende deixar de falar sobre o amigo. “Mas qual é o problema? Eu não tenho nada a esconder, falo sempre a verdade. Nunca denegri a imagem do Marco, pelo contrário. E respondi-lhe: ‘Tu é que devias ter vergonha’”, conta.

As alegações de ameaça e os restantes comentários são, neste momento, a versão apresentada por Eduardo Ferreira sobre o conflito com Toni. Não é apresentada, nas declarações reproduzidas, uma resposta de Toni a estas acusações.

“Eles querem é que o nome do Marco caia no esquecimento”

Eduardo Ferreira também não poupa críticas à forma como Toni e Marquinho, segundo a sua perspetiva, têm lidado com a memória de Marco Paulo.

“Ele e o Marquinho é que deviam querer falar, homenagear o Marco, mas não querem. Eles querem é que o nome do Marco caia no esquecimento”, acusa.

O herdeiro diz, contudo, acreditar que o tempo acabará por esclarecer aquilo que considera serem as questões ainda por resolver. “Eu acho que a seu tempo tudo se saberá”, afirma.

Herança de Marco Paulo continua sem desfecho

A disputa em torno da herança de Marco Paulo mantém-se assim sem uma solução definitiva, dois anos depois da morte do cantor.

Eduardo Ferreira sustenta que os 10% que lhe foram atribuídos pelo artista devem ser respeitados e prepara uma ação judicial caso não seja alcançado um entendimento.

A eventual ida para tribunal poderá abrir uma nova fase no processo e obrigar à análise de documentação financeira e sucessória que Eduardo considera essencial para esclarecer o património deixado por Marco Paulo. Até lá, o herdeiro garante que não pretende recuar.

A relação entre os vários herdeiros, que já era marcada por tensão, poderá assim conhecer um novo capítulo, desta vez, com a Justiça no centro da disputa.