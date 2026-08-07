"Viveu uma vida de mentira": herdeiro de Marco Paulo expõe confidências do cantor antes de morrer

Herdeiro de Marco Paulo surpreendeu tudo e todos ao fazer a peregrinação até Fátima antes de entrar no 'Big Brother Verão'

Eduardo Ferreira esteve, esta sexta-feira, dia 7, no programa Dois às 10, da TVI, onde conversou com Cláudio Ramos sobre a polémica em torno da herança de Marco Paulo.

O bombeiro foi contemplado pelo cantor com 10% da herança. Os restantes 90% foram divididos em partes iguais entre Toni Coelho e Marco António, respetivamente o compadre e o afilhado de Marco Paulo.

Durante a entrevista, Eduardo Ferreira abordou também a relação de proximidade que mantinha com o artista e afirmou que, ao longo dos anos, várias pessoas terão permanecido junto de Marco Paulo por interesse. "Ao fazer a viagem de Braga para cá, vinha a pensar em muitas histórias que falei com o Marco e de muita coisa que ele me dizia. O tempo está a dar-lhe razão. Vejo que o Marco, realmente, viveu uma vida de mentira. Em Braga era onde ele era verdadeiro", disse Eduardo Ferreira.

Perante as declarações, Cláudio Ramos quis saber se Marco Paulo alguma vez lhe tinha falado diretamente sobre essa realidade. "Ele alguma vez falou contigo sobre essa mentira?", questionou o apresentador do matutino da TVI.

"Falou! O Marco Paulo falou-me de tudo. Dos seus casos amorosos, da vida amorosa... De tudo! O Marco falava-me de tudo", garantiu Eduardo Ferreira.

O herdeiro do cantor, que ficou conhecido do grande público também pela participação no reality show "Big Brother Verão", explicou ainda aquilo que, na sua perspetiva, poderá ter levado Marco Paulo a manter durante tantos anos uma imagem diferente daquela que mostrava no círculo mais íntimo.

"Acho que ele não queria desiludir as fãs e acho que foi isso que o fez sempre deixar andar, andar, andar... Como ele me dizia, até o nome dele era uma mentira", concluiu, referindo-se ao facto de o nome de batismo do cantor ser João Simão da Silva.