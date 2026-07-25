Margarida Amaral Domingues deslumbra no casamento com Gonçalo Ramos: o vestido de noiva que todos estão a comentar

Margarida Amaral Domingues casou-se com Gonçalo Ramos neste sábado, 25 de julho, e, além da emoção do grande dia, houve um detalhe impossível de ignorar: o vestido de noiva.

Depois de semanas de expectativa em torno do casamento do internacional português e da famosa influencer, finalmente chegaram as primeiras imagens da noiva, e confirmaram que a escolha não podia ter sido mais elegante.

Assinado pela designer portuguesa Pureza de Mello Breyner, o vestido segue uma linha minimalista e intemporal, provando que, muitas vezes, menos é mesmo mais.

Longe das aplicações exuberantes, das rendas trabalhadas ou dos brilhos, Margarida Amaral Domingues optou por um modelo simples, com decote quadrado, alças largas e um corpete estruturado, que desenha delicadamente a silhueta. A cintura marcada dá lugar a uma saia ampla e fluida, rematada por uma longa cauda que acrescenta dramatismo sem perder leveza.

O resultado é sofisticado, contemporâneo e, acima de tudo, intemporal.

Também os acessórios foram escolhidos com a mesma discrição elegante. O destaque vai para uma gargantilha de pérolas, de inspiração vintage, conjugada com brincos igualmente clássicos, enquanto o cabelo surgiu semi-apanhado, em ondas suaves, permitindo que o vestido continuasse a ser o verdadeiro protagonista.

Nas imagens, partilhadas por Margarida Amaral Domingues nas redes sociais, a felicidade salta à vista. "Ready to say ‘I do’ to the love of my life" ("Pronta para dizer ‘sim’ ao amor da minha vida", em português), escreveu na legenda da publicação, que rapidamente se encheu de milhares de reações e comentários elogiosos.

O casamento aconteceu este sábado, depois de a data inicialmente prevista ter sido alterada devido ao calendário competitivo de Gonçalo Ramos, que esteve recentemente a representar a Seleção Nacional no Campeonato do Mundo. A cerimónia realizou-se no Algarve, terra natal do futebolista, e reuniu familiares, amigos e várias figuras conhecidas do futebol português. Entre os padrinhos estiveram a atriz Madalena Aragão e o futebolista João Neves.

Mas, entre todos os momentos do dia, foi mesmo o vestido da noiva que roubou as atenções. Clássico, delicado e pensado ao detalhe, confirma uma tendência que continua a conquistar cada vez mais noivas: a de que a beleza está na simplicidade.

Percorra a nossa galeria e veja todos os pormenores do vestido de noiva, e ainda alguns registos com pormenores da cerimónia de casamento.