Decoração minimalista, mas peças cheias de significado. Entrámos na casa de Gonçalo Ramos e Maguigas e estamos rendidos a este detalhe

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Há casas que se distinguem pelos grandes espaços. Outras são os pequenos detalhes que as tornam especiais. Margarida Amaral Domingues deixou os seguidores espreitar alguns recantos da casa que partilha com Gonçalo Ramos e mostrou uma decoração onde os apontamentos pessoais têm lugar de destaque.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, a mulher do internacional português revela uma sala luminosa, com um sofá cinzento, almofadas em tons de branco e camel e uma elegante luminária dourada. A decoração segue uma linha contemporânea e minimalista, com cores neutras e elementos que dão personalidade ao espaço.

Mas são os objetos com significado para a família que mais despertam a curiosidade.

O retrato do casamento que se destaca na decoração

Entre os pormenores que surgem nas fotografias, está um retrato do casamento de Maguigas (como é carinhosamente tratada) e Gonçalo Ramos, celebrado a 25 de julho, no Algarve.

A imagem, colocada numa moldura vermelha sobre um móvel, é um dos apontamentos mais pessoais da decoração. O casal trocou alianças numa cerimónia que reuniu familiares e amigos, num dos momentos marcantes deste ano para os dois.

Há ainda outras referências à história de amor dos recém-casados. Noutro recanto da casa, uma pintura personalizada representa Margarida e Gonçalo, num apontamento artístico que contrasta com a simplicidade dos restantes elementos decorativos.

As fotografias mostram que, para além das escolhas estéticas, há espaço para objetos que contam a história da família.

O troféu de Gonçalo Ramos também tem lugar de destaque

Outro detalhe que não passa despercebido é uma peça dourada exposta num móvel de madeira. O objeto, com a inscrição Portugal Football Globes 2025, surge integrado na decoração, ao lado de outras peças ornamentais e de uma fotografia do casal.

O troféu acrescenta uma referência à carreira de Gonçalo Ramos, que representa atualmente o AC Milan, sem destoar do ambiente cuidado da divisão.

A composição junta materiais e texturas diferentes: madeira, metal dourado, vidro e elementos decorativos em tons escuros. O resultado é um espaço onde as recordações pessoais convivem com peças de decoração contemporânea.

Uma decoração minimalista, com apontamentos pessoais

A sala é dominada por uma paleta de cores suaves, com cinzentos, beges, brancos e tons de caramelo. O sofá de linhas simples é complementado por almofadas de diferentes texturas, enquanto uma manta clara acrescenta conforto ao espaço.

A luminária de pé, com estrutura dourada e cúpula arredondada, destaca-se como uma das peças centrais da divisão. Junto à televisão, um móvel de madeira de linhas direitas mantém a coerência visual da decoração.

Noutro registo, a zona de refeições apresenta uma mesa com acabamento brilhante, acompanhada por cadeiras de encosto arredondado. Sobre a mesa, uma peça decorativa em forma de flores brancas, com centros amarelos, introduz um apontamento orgânico.

A decoração não se limita, assim, aos elementos mais discretos. Há espaço para peças marcantes, desde que mantenham uma ligação com a estética geral da casa.

Maguigas mostra também o lado mais familiar

Para além dos interiores, Margarida partilhou imagens que revelam momentos da vida familiar. Numa das fotografias, o filho do casal surge junto a uma pintura personalizada dos pais. Noutro registo, o cão da família aparece instalado entre as almofadas do sofá, num momento descontraído.

São imagens que aproximam a publicação da rotina de uma família que tem vivido semanas de mudanças e deslocações entre Portugal e Itália.

"As últimas semanas foram passadas entre Milão Lisboa Lisboa Milão. No meio de dias atribulados e de uma rotina louca, tentei sempre ter tempo para cuidar dos meus, sem me esquecer de mim", escreveu Maguigas na legenda da publicação.

A mensagem acompanha uma fase particularmente movimentada para o casal. Depois do casamento, Gonçalo Ramos iniciou um novo capítulo profissional em Milão, onde representa o AC Milan, e a família tem conciliado a nova rotina com as deslocações a Portugal.

"A casa está linda": seguidores elogiam as imagens

A publicação reuniu comentários carinhosos dos seguidores, que destacaram tanto a decoração como a imagem de família transmitida pelas fotografias.

"Fofos", "Estás linda", "E viveram felizes para sempre!", "Melhor casal e melhor família", "A casa está linda" e "Família linda" são algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários.

Entre os elogios ao casal e à casa, as imagens mostram uma combinação de decoração contemporânea e memórias pessoais, com destaque para as fotografias do casamento e as pinturas feitas à imagem da família.

Mais do que revelar divisões da casa, Maguigas partilhou pequenos detalhes de um espaço que reflete esta nova etapa ao lado de Gonçalo Ramos: a vida a dois depois do casamento, a rotina familiar e as recordações que vão ocupando lugar na casa.