Margem sul do Tejo: os locais que os turistas adoram e que muitos portugueses nem conhecem

As pérolas da margem sul do Tejo

Lisboa é um destino fascinante, seja para visitar ou viver. Rica em cultura, história e uma arquitetura deslumbrante, a capital portuguesa encanta a cada esquina. Mas sabia que está a perder uma parte essencial da experiência se nunca olhou para lá do Tejo?

É na margem sul do rio que se escondem verdadeiras pérolas que merecem ser exploradas — e não estamos apenas a falar de praias.

Na galeria preparada pelo Stars Insider para o IOL, partimos à descoberta de vários locais imperdíveis do outro lado do rio. Desde Cacilhas, com a sua atmosfera única e vistas deslumbrantes sobre Lisboa, ideal como ponto de partida para explorar esta região, até destinos como Setúbal, a Costa da Caparica e outras paragens que vão surpreender os apaixonados por natureza, gastronomia e boas caminhadas.

A seleção inclui também sugestões para os fãs de compras, com espaços comerciais onde pode passar uma tarde agradável, e até um santuário rodeado por uma paisagem de cortar a respiração.

Como poderá comprovar pelas imagens, a margem sul do Tejo guarda muito mais do que imagina — e vale mesmo a pena dedicar-lhe tempo.