Quem visita ou vive em Lisboa tem mesmo de conhecer estas maravilhas da margem sul do Tejo

As pérolas da margem sul do Tejo

Lisboa é uma cidade incrível para visitar ou viver, cheia de cultura, história e beleza arquitetónica. Mas, saiba que é um verdadeiro desperdício visitar ou viver na capital do país sem olha para lá do rio Tejo e para as pérolas da sua margem sul.

Na galeria acima, preparada pelo Stars Insider para o IOL, somos convidados a descobrir vários pontos da outra margem do rio que merecem mesmo uma visita. E não falamos só de praias.

Nesta lista, encontram-se entre as sugestões Cacilhas, com a sua atmosfera pitoresca e vista deslumbrante sobre a capital, sendo considerada o ponto de partida ideal para uma jornada pela margem sul. Seguem-se Setúbal, Costa da Caparica e outros destinos que vão encantar todos os amantes da natureza e gastronomia nacional.

Mas de fora não ficam esquecidos espaços comerciais para quem não resiste a uma boa tarde de compras ou um santuário com uma envolvente de cortar a respiração.

Garantimos, tal como pode comprovar nas imagens, que vale mesmo a pena dedicar tempo a todas estas regiões que ficam do lado sul do Tejo.