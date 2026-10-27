Após momento difícil, Maria Botelho Moniz é aplaudida em público por famosa: "Isto não é para todos e seguramente não é para fracos"

A apresentadora conduziu a gala do reality show da TVI ainda rouca, uma situação que mereceu um elogio público da comentadora. Maria Botelho Moniz respondeu com humor, enquanto vários seguidores também destacaram o seu profissionalismo.

Luísa Castel-Branco mostrou-se rendida ao profissionalismo de Maria Botelho Moniz, depois de a apresentadora ter conduzido a gala do «Big Brother», da TVI, mesmo estando quase sem voz. A comentadora recorreu às redes sociais para elogiar o desempenho da comunicadora, sublinhando a exigência de apresentar um programa de longa duração naquelas condições.

«Por acaso viram o @bigbrothertvi de ontem? Senão viram, passem por lá, só para testemunharem a grande e excelente profissional que é a @mariabotelhomoniz!», começou por escrever Luísa Castel-Branco.

A comentadora destacou depois a dificuldade acrescida de conduzir uma emissão prolongada com a voz afetada.

«Quase afónica, apresentou o programa que é bem longo. Isto não é para todos e seguramente não é para fracos. Acreditem em mim que tenho experiência do assunto», acrescentou. No final da publicação, deixou uma mensagem de carinho à apresentadora: «Parabéns, minha querida» 💓.

Maria Botelho Moniz responde com humor

A mensagem não passou despercebida a Maria Botelho Moniz, que fez questão de agradecer publicamente o elogio. «Obrigada, Luisinha! Ainda rouca mas viva 😆», respondeu a apresentadora, recorrendo ao humor para descrever o estado da sua voz após a emissão.

A troca de mensagens evidenciou a admiração de Luísa Castel-Branco pelo trabalho da comunicadora e a proximidade demonstrada na interação entre ambas.

Seguidores elogiam profissionalismo da apresentadora

A publicação motivou também várias reações positivas por parte dos seguidores, que se associaram aos elogios dirigidos a Maria Botelho Moniz. Nos comentários, muitos destacaram a capacidade da apresentadora para conduzir a gala apesar da rouquidão.

«Verdade, não é para todos. Foi incrível ❤️», escreveu uma seguidora. Outra pessoa manifestou a sua admiração, mesmo sem ter acompanhado a emissão: «Não vi, mas concordo a 100%. A Maria é uma super profissional».

Houve ainda quem se identificasse com a situação vivida pela apresentadora. «Boa noite. Eu vi e, como estou na mesma situação da Maria, imaginei o quanto seria difícil estar ali», pode ler-se num dos comentários. «Eu vejo sempre, mesmo rouca a Maria é uma profissional, obrigada», escreveu outra pessoa, enquanto um seguidor destacou a prestação da comunicadora durante a gala: «A Maria é maravilhosa ❤️ e sim, completamente rouca deu tudo ontem na Gala».

O reconhecimento estendeu-se também à forma como Maria Botelho Moniz conduz o formato televisivo. «Parabéns Maria por todo o profissionalismo e por toda a empatia. A Maria apresenta o Big Brother como ninguém. Top», comentou uma seguidora.

Entre as restantes mensagens, houve ainda quem sublinhasse a exigência física de apresentar nestas condições: «Pensei o mesmo, com a voz assim ainda é mais cansativo». «Os bons resistem sempre e lutam mesmo em más condições e a @mariabotelhomoniz é das melhores que a televisão nacional tem no panorama atual», escreveu outro internauta.