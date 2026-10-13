No jardim de casa e só com as pessoas mais próximas: entrámos no batizado intimista do filho de Maria Botelho Moniz

# «Estou batizado! Palmas!»: Maria Botelho Moniz mostra fotos especiais do batizado do filho e revela reação deliciosa de Vicente

A apresentadora assinalou o dia 10 de outubro com uma partilha emotiva nas redes sociais. Além das imagens da cerimónia, mostrou pormenores da festa organizada no jardim de casa.

Maria Botelho Moniz viveu um dia especial em família no passado dia 10 de outubro, data em que o filho, Vicente, foi batizado. A apresentadora partilhou nas redes sociais várias fotografias que assinalam o momento e revelou uma reação espontânea do menino que acabou por resumir a alegria vivida durante a cerimónia.

«Estou batizado! Palmas!», terá exclamado Vicente, de braços levantados, depois de receber a água do batismo sobre a cabeça. Foi a própria Maria Botelho Moniz quem descreveu o episódio na legenda da publicação, destacando a forma entusiástica como o filho viveu aquele momento.

«Este é o melhor resumo que vos podemos fazer de um dia cheio de amor, e sobretudo cheio de orgulho na alegria de viver deste nosso miúdo feliz», escreveu a apresentadora, numa mensagem acompanhada por um coração branco e um emoji de brilho.

A reação do menino tornou-se, assim, o ponto alto de uma partilha marcada pela ternura e pela felicidade da família, com Maria Botelho Moniz a dar aos seguidores um vislumbre de uma ocasião particularmente importante.

Maria Botelho Moniz mostra detalhes da festa de batizado de Vicente

Além das fotografias relacionadas com a cerimónia religiosa, a apresentadora revelou alguns pormenores da celebração preparada para assinalar a data. A festa decorreu no jardim de casa, que, segundo contou, ganhou uma nova vida graças ao trabalho das equipas responsáveis pela organização e pelo catering.

Maria Botelho Moniz fez questão de agradecer publicamente à @talmaetalfilhacatering e à @copocheio.events, destacando o cuidado colocado na preparação do espaço.

«Saímos de casa para a Igreja assim que chegou a equipa para montar tudo, voltamos e o nosso jardim parecia saído de uma revista! Em cada cantinho um detalhe surpresa que tornou tudo ainda mais especial», partilhou.

A apresentadora terminou a mensagem com um agradecimento às equipas envolvidas: «Obrigada, de coração.» A data escolhida para assinalar o batizado ficou registada logo no início da publicação, com a referência «10•10•2026», acompanhada por um emoji de pomba.

Entre a cerimónia religiosa, a festa no jardim e a reação espontânea de Vicente, Maria Botelho Moniz partilhou um retrato de um dia vivido com emoção e orgulho. Uma celebração que, nas palavras da própria, ficou marcada pelo amor e pela alegria de viver do filho.