Espreitámos a cozinha de Maria Botelho Moniz e o que nos saltou à vista foram estes bancos lindos

Maria Botelho Moniz partilhou um registo cheio de ternura e normalidade na cozinha com o marido, Pedro Bianchi Prata, e o pequeno Vicente.

“Um frame de família apanhado por uma amiga que ficou em nossa casa uma semana. O Pedro a dar o jantar ao Vicente e eu a preparar tudo para recebermos um pequeno grupo para o último churrasco do ano. A vida de uma família, a minha. Da qual me orgulho todos os dias ❤️”, escreveu a apresentadora na legenda da imagem.

Mas, além da ternura do momento, houve um pormenor que não nos passou despercebido: os bancos altos de madeira que decoram o balcão da sua cozinha. E são simplesmente lindos!

Descobrimos então o Banco Alto de Bambu (70 cm) Barlou, disponível na loja online Sklum, atualmente com 23% de desconto — a 49,95 euros.

