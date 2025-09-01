Maria Botelho Moniz mostrou-se em casa e o que nos saltou à vista foi este candeeiro

Este artigo pode conter links afiliados*

Entrámos na casa nova de Bruna Gomes e Bernardo Sousa e descobrimos os candeeiros perfeitos por 20 euros

Enquanto mostrava o lado mais doce da sua vida, num vídeo onde preparava um bolo de gomas, Maria Botelho Moniz deixou escapar um detalhe que não passou despercebido: um elegante candeeiro que iluminava a divisão. A peça chamou-nos a atenção pela sua presença discreta, mas ao mesmo tempo moderna, e não resistimos a tentar descobrir mais sobre ela.

Após alguma pesquisa, encontrámos na Amazon um modelo praticamente idêntico por cerca de 100 euros. Trata-se de uma peça de estilo industrial moderno, com formato de candeeiro suspenso tipo “aranha” e ecrã em vidro transparente, que combina com uma estrutura em metal e alumínio. É uma solução de iluminação versátil que se adapta tanto a ambientes acolhedores como a espaços mais contemporâneos.

Com 33 cm de largura e altura de 28 cm, este candeeiro conta ainda com uma corrente ajustável até 1 metro, permitindo adaptá-lo às necessidades de cada espaço. Funciona com lâmpadas LED, incandescentes ou de baixo consumo, através de um casquilho E27, e tem potência máxima de 40 W. Apesar de não incluir lâmpada, oferece a possibilidade de utilizar versões reguláveis para criar ambientes diferentes.

