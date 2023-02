“Todos somos mais do que a imagem que têm de nós.” Maria Botelho Moniz reage às críticas ao seu look

Maria Botelho Moniz apareceu na gala de celebração do 30.º aniversário da TVI com um look arrojado, que incluiu um piercing no nariz, e acabou por receber algumas críticas, apesar da onda de elogios dos seus fãs.

A apresentadora reagiu, entretanto, na sua conta de Instagram: “Sou do rock, do pop, do hip hop, do r&b, e sou do pimba. Sou das noites madrugada dentro e das noites de ir dormir com as galinhas. Sou das conversas longas e dos longos silêncios. Sou da gargalhada, do riso, e do sorriso. Sou de lágrima fácil. Sou das saladas e dos bolos de chocolate. Sou dos fatos clássico e das calças rasgadas. Sou das tatuagens e da falta de coragem para mais. Sou dos brincos e da pele que vou furando e pondo e tirando. Sou da festa e sou da manta. Sou dos saltos altos e sou dos ténis”, começou por referir sobre si.

“Todos somos mais do que a imagem que têm de nós. Todos somos mais do que aquilo que pensam ou da caixa em que nos colocam. Mas ai de nós se nos atrevermos a colocar um pé fora do molde, ai de nós se nos atrevermos a ser uma outra versão que também é nossa. Sou das certinhas, sim. Mas acima de tudo? Sou das livres”, rematou.

Veja na galeria os detalhes do look da apresentadora.